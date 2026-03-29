กรมพัฒนาธุรกิจ ตรวจความพร้อม ไทยช่วยไทย ก่อนคิกออฟ 1 เม.ย. คาดลดภาระกว่าพันล้านต่อเดือน

กรมพัฒนาธุรกิจ ตรวจความพร้อม “ไทยช่วยไทย” อุปโภคบริโภคราคาประหยัด ก่อนคิกออฟ 1 เม.ย. คาดลดภาระกว่าพันล้านต่อเดือน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำทีมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ” ในค้าปลีกสมัยใหม่ 4 แห่งคือ แม็คโคร สาขานครอินทร์ โลตัส สาขานครอินทร์ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เซ็นทรัล สาขาเวสต์เกต และ Go Wholesale สาขารังสิต
ซึ่งโครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ” เป็นมาตรการลดค่าครองชีพประชาชน ผ่านความร่วมมือกับ ผู้ผลิตผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศ ระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เบื้องต้นผู้ผลิตและผู้ค้าจะคัดเลือกสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวันกว่า 1,000 รายการ ตั้งแต่ 25% ลดราคาสูงสุดถึง 50% โดยจัดพร้อมกันทั่วประเทศ
โดยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ผู้ผลิตสินค้าได้จัดส่งรายละเอียดประเภmสินค้าและจำนวนรายการสินค้าที่จะลดราคา อาทิ ข้าวถุง เครื่องปรุง น้ำมันพืช สินค้าชุมชน เป็นต้น ขณะที่สมาคมค้าปลีกไทย ได้ออกข่าวมาแล้วว่าห้างค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการได้เตรียมสินคhkจำเป็นกว่า 5 พันรายงานมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัด และสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทย ได้เตรียมเครือข่ายร้านค้าส่งจัดเตรียมสินค้าและพื้นที่วางสินค้าที่เข้าโครงการไทยช่วยไทย
แหล่งข่าวในวงการค้าปลีก ประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทย ที่มีการลดราคาเฉลี่ย 25% ซึ่งจะเป็นทั้งสินค้าเฮาส์แบรนด์ของห้างเอง หรือ สินค้าเจาะจง หรือ มียี่ห้อนำมาลดราคา คาดว่าจะช่วยประหยัดเงินประชาชนได้อย่างต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อเดือน