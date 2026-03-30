เปิดตลาดเช้านี้ ทองปรับราคา 8 ครั้ง ยืนเหนือ 70,000 บาท ร้านทองมองไซด์เวย์ จากทรัมป์ชะลอโจมตีอิหร่าน 10 วัน

เปิดตลาด ปรับราคา 8 ครั้ง ยืนเหนือ 70,000 บาท ร้านทองมองทองไซด์เวย์ จากทรัมป์ชะลอโจมตีอิหร่าน 10 วัน แต่ดอลลาร์-ยีลด์ยังแข็งค่า หลังตลาดกังวลเงินเฟ้อพุ่งสูง
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ราคาทองคำ 96.5% เช้านี้ สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาครั้งที่ 1 เวลา 09.03 น. ราคาปรับลดลง 300 บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดก่อนหน้า จากนั้นราคาปรับขึ้น-ลงอีก 7 ครั้ง รวม 8 ครั้ง ราคาปรับลดลง 100 บาท
ทำให้ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาททองคำละ 69,800 บาท ขายออกบาททองคำละ 70,000 บาท ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาททองคำละ 68,401.92 บาท ขายออกบาททองคำละ 70,800 บาท
ขณะที่ทองคำโลก (Gold Spot) 4,501 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ และค่าเงินบาท 32.84 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
ร้านทองฮั่วเซ่งเฮง มองทองโลกแนวโน้มไซด์เวย์ มีการปรับตัวขึ้นในกรอบแนวรับ/ต้าน จากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ข้อความบน Truth Social โดยระบุว่า ตนจะชะลอแผนการโจมตีโรงงานพลังงานของอิหร่านออกไปอีก 10 วัน จนถึงวันจันทร์ที่ 6 เมษายน ส่งผลให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ-อิหร่าน ลดระดับลงชั่วขณะ อย่างไรก็ตาม ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ได้ปรับตัวขึ้นไปวันที่ 3 สู่ระดับ 100.19 หน่วย จาก 99.19 หน่วย อีกทั้งบอนด์ยีลด์สหรัฐ อายุ 10 ปี ได้มีการปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 2 สู่ระดับ 4.42% จาก 4.34% สืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบยังคงยืนเหนือ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หลังกระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังพิจารณาส่งกำลังทหารเพิ่มเติมอีก 10,000 นาย ไปยังตะวันออกกลางเพื่อเตรียมพร้อมหากการเจรจาเกิดความล้มเหลว
ในขณะที่นางลิซา คุก ผู้ว่าการเฟด ได้ออกมาแสดงความกังวลว่า ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นได้ทำให้เงินเฟ้อกลายมาเป็นความกังวลที่ใหญ่กว่าเรื่องการจ้างงาน และส่งผลให้ตลาด CME FedWatch คาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.50-3.75% ตลอดทั้งปี 2026 ทางด้านกองทุน SPDR ขายทองคำ 4.29 ตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารวมสุทธิ 1,052.71 ตัน
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม เวลา 21.30 น. ติดตามการแถลงการณ์ เจอโรม พาวเวล ประธานเฟด
วิเคราะห์ราคาทอง ราคาทองโลกปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 4,500 และ 4,550 ดอลลาร์ และมีการย่อตัวลง จึงประเมินว่า ทองโลกมีแนวโน้มปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ 4,400 ดอลลาร์ และอาจมีการฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งในภายหลัง แต่หากทองโลกหลุดแนวรับถัดไปที่ 4,350 ดอลลาร์ ทองโลกอาจปรับฐานลงต่อเนื่อง