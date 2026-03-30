หมูหน้าฟาร์มขึ้นราคาแล้ว 2 บาท เป็นก.ก.ละ 72 มีผลวันนี้ ชี้ ‘เนื้อแดง’ ควรขาย 144 จี้พณ.ตรวจสอบ

หมูหน้าฟาร์มขยับอีก 2 บาท ราคาแตะ 72 บ. ชี้ราคาเนื้อแดงควรอยู่ 144 บ. วอนรัฐเข้มพวกขายเกินจริง
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มจะปรับเพิ่มขึ้น 2 บาทต่อกิโลกรัม มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 ส่งผลให้ราคาอ้างอิงในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ขยับจาก 70 บาทต่อกิโลกรัมในสัปดาห์ก่อน เป็น 72 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาในภูมิภาคอื่นอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ราคาสุกรได้ปรับขึ้นต่อเนื่องรวม 5 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 3, 9, 16, 23 และล่าสุด 30 มีนาคม 2569 จากแรงกดดันด้านต้นทุนการเลี้ยงที่เพิ่มสูงขึ้น
นายสิทธิพันธ์กล่าวว่า สำหรับปัจจัยต้นทุนหลักมาจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะกลุ่มโปรตีน เช่น กากถั่วเหลือง ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องหลายสัปดาห์ รวมถึงต้นทุนกรดอะมิโนและค่าขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง ทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสุกรในปัจจุบันอยู่ในระดับกว่า 68 บาทต่อกิโลกรัม
นายสิทธิพันธ์กล่าวด้วยว่า โครงสร้างราคาจำหน่ายปลีกทั่วไปมักอ้างอิงที่ประมาณ 2 เท่าของราคาหน้าฟาร์ม ดังนั้น หากราคาหน้าฟาร์มอยู่ที่ 72 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเนื้อแดงควรอยู่ที่ราว 144 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่าเนื้อหมูหน้าเขียงในตลาดสดบางแห่งมีการตั้งราคาสูงถึง 170-180 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงเกินโครงสร้างราคา จึงเห็นว่ากรมการค้าภายในควรเข้าตรวจสอบเพื่อดูแลความเป็นธรรมในตลาด ทั้งนี้ การปรับขึ้นราคาหน้าฟาร์มครั้งนี้เป็นไปตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่การปรับขึ้นเกินสมควรจากผู้เลี้ยง พร้อมขอให้ผู้บริโภคเข้าใจโครงสร้างราคา และแยกแยะระหว่างราคาต้นทางกับราคาปลายทางที่อาจปรับขึ้นในอัตราที่แตกต่างกัน