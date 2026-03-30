ซีอีโอแอร์เอเชียยอมรับ เจอผลกระทบน้ำมัน เปิดแผน Capital A มุ่งเติบโต 5 ธุรกิจ ชดเชยด้านการบิน

‘แคปปิตอล เอ’ มุ่งเติบโต 5 ธุรกิจ ชดเชยธุรกิจการบิน เจอน้ำมันแพง กระทบแอร์เอเชีย
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม นายโทนี่ เฟอร์นานเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มแคปิตอล เอ (Capital A) ผู้ดำเนินธุรกิจการบิน (สายการบินแอร์เอเชีย) การท่องเที่ยว และดิจิทัลไลฟ์สไตล์ เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจสายการบิน แต่แทบไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจหลักของ Capital A เช่น ธุรกิจซ่อมบำรุงอากาศยาน หรือ ADE (Asia Digital Engineering), Teleport ธุรกิจโลจิสติกส์และจัดส่งพัสดุ และอื่นๆ
ดังนั้น ทิศทางการเติบโตของ 5 ธุรกิจหลัก ของ Capital A จะมุ่งเน้นการขยายตัวของ 5 บริษัทที่ไม่ใช่ธุรกิจการบิน โดย ADE ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันให้บริการลูกค้าระดับโลกอย่างสายการบินแอร์ฟรานซ์ โดยเน้นใช้ AI และบล็อกเชน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและลดต้นทุน
ธุรกิจโลจิสติกส์และจัดส่งพัสดุ ภายใต้บริษัท Teleport ล่าสุดระดมทุนได้ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้รับอานิสงส์จากความต้องการอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มขึ้น และการลดลงของพื้นที่ขนส่งสินค้าใต้ท้องเครื่องของสายการบินในตะวันออกกลาง ส่วน AirAsia MOVE (แพลตฟอร์มดิจิทัล) จะยกระดับจากเว็บไซต์สู่การเป็น OTA (Online Travel Agent) เต็มรูปแบบ และพัฒนาแอพพลิเคชั่นยุคใหม่ที่ใช้ AI นำเสนอแผนการเดินทางเฉพาะบุคคล
สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้บริษัท Santan ตั้งเป้าเป็นแมคโดนัลด์แห่งอาเซียน โดยมีแผนขยายสาขาไปทั่วโลกผ่านคอนเซปต์ Grab and go และร้านอาหารขนาดเล็ก และ AirAsia Next ธุรกิจบริหารจัดการแบรนด์และระบบนิเวศลอยัลตี้ เน้นการขยายฐานข้อมูลสมาชิกที่มีอยู่กว่า 40 ล้านราย และต่อยอดธุรกิจด้วยโมเดลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
“เชื่อว่าทั้ง 5 บริษัทภายใต้ Capital A จะสามารถเติบโตจนมีขนาดใหญ่กว่าธุรกิจการบินได้ในอนาคต เรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นเพียงสายการบิน ไปสู่ระบบนิเวศทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์” นายโทนี่กล่าว
นายโทนี่กล่าวว่า แผนฟื้นฟูทางการเงินและการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มบริษัทรายงานผลกำไรต่อเนื่อง 4 ไตรมาสติดต่อกัน และคาดว่าจะพ้นสถานะ PN17 ได้ในเร็วๆ นี้ หลังสรุปงบตรวจสอบบัญชีในเดือนเมษายน 2569
สำหรับผลกระทบจากภูมิรัฐศาสตร์ในสัปดาห์หน้า จะสรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมการบิน และต้นทุนเชื้อเพลิงอีกครั้ง