จ่อชงพิพัฒน์ เคาะขึ้นรถสาธารณะ เล็งดึงเงินกองทุนความปลอดภัย ชดเชยส่วนต่างบขส.

จ่อชงพิพัฒน์ เคาะขึ้นค่ารถเมล์-รถตู้ เล็งดึงเงินกองทุนความปลอดภัย ชดเชยส่วนต่างบขส.
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่กรมการขนส่งทางบก นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้สัมภาษณ์ถึงวิกฤตพลังงานและการขึ้นค่าโดยสารรถสาธารณะว่า รถโดยสารสาธารณะ ทาง ขบ. ได้เตรียมข้อมูลเสนอต่อ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อขออนุญาตปรับขึ้นค่าโดยสาร เพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่รอด โดยจะเป็นการปรับอัตราในลักษณะขั้นบันได ขยับขึ้น 5 สตางค์ต่อกิโลเมตร หรือคิดเป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร เพิ่มขึ้น 5 บาท, 200 กิโลเมตร เพิ่ม 10 บาท, และ 300 กิโลเมตร เพิ่ม 15 บาท ระยะทาง 400 กิโลเมตร ปรับขึ้น 20 บาทเป็นต้น เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและไม่กระทบต่อประชาชนมากเกินไป
นายสรพงศ์ กล่าวว่า เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ขบ. ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จะตรึงอัตราค่าโดยสารรถสาธารณะไว้ในระดับเดิมจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2569 สำหรับแนวทางการดำเนินการนั้น กรมฯ จะนำเงินจาก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เข้ามาชดเชยส่วนต่างราคาที่ควรจะขยับขึ้นให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการนำเงินกองทุนมาใช้ในลักษณะนี้ โดยมีวัตถุประสงค์แฝงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้รถส่วนบุคคลและหันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะแทน ซึ่งจะช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนได้โดยตรง
นายสรพงศ์ กล่าวว่า ทาง ขบ. ประเมินเบื้องต้นว่าส่วนต่างที่ต้องชดเชยจะอยู่ที่ประมาณ 20 บาทต่อที่นั่ง หากประเมินจากจำนวนผู้โดยสารในช่วงหนาแน่นที่สุด (Peak) ประมาณ 150,000 – 180,000 คนต่อวัน จะใช้เงินชดเชยสูงสุดเพียงวันละประมาณ 3 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนวันปกติที่คนเดินทางน้อยลง งบประมาณที่ใช้ก็จะลดหลั่นลงตามลำดับ คาดว่าภาพรวมจะใช้เงินไม่มากนักแต่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสามารถบริหารจัดการได้ภายในกรอบกองทุนที่มีอยู่