ททท.งัดกลยุทธ์พลิกเกมท่องเที่ยว ควง ‘มาริโอ้ แอนโทเนีย โอปอล’ ชวนออกเดินทาง

ททท.งัดกลยุทธ์พลิกเกมท่องเที่ยว ชูแคมเปญใหม่ควง ‘มาริโอ้ แอนโทเนีย โอปอล’ ชวนออกเดินทาง
น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เพื่อพลิกเกมในการรับมือวิกฤตพลังงานโลก ททท.เดินหน้าปรับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยเปิดตัวแคมเปญฮีลใจทุกที่ ฟีลดีทุกทริป ภายใต้แนวคิดมู้ด (MOOD) ปรับรูปแบบการเดินทางเน้นเที่ยวใกล้-ใช้พลังงานต่ำ พร้อมชูกลยุทธ์ Celebrity Marketing สร้างแรงดึงดูดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ อาทิ มาริโอ้ เมาเรอร์, แอนโทเนีย โพซิ้ว, โอปอล สุชาตา มาร่วมสร้างกระแสการรับรู้ในวงกว้างเชื่อมประสบการณ์จากโลกออนไลน์สู่กิจกรรมส่งเสริมการขายในพื้นที่จริง วางฐานสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ
น.ส.ฐาปนีย์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกำลังเผชิญแรงกดดันจากความผันผวนของราคาพลังงานโลก โดยเฉพาะผลกระทบจากความตึงเครียดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ต้นทุนการเดินทางทั้งทางอากาศและภาคขนส่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเริ่มส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทาง โดยมีแนวโน้มลดการเดินทางระยะไกลและควบคุมค่าใช้จ่ายมากขึ้น ททท.จึงได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ ภายใต้โครงการ Smile Thailand เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งวิกฤตพลังงานในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความท้าทาย แต่เป็นโอกาสในการปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวไทย ให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ที่เน้นความยั่งยืน ประหยัดพลังงาน และคุณค่าของประสบการณ์
นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า โจทย์สำคัญไม่ใช่แค่ทำให้คนเดินทาง แต่ต้องทำให้สามารถเดินทางอย่างมีคุณภาพ จากเดิมที่เน้นเที่ยวไกลและเร็ว สู่การเที่ยวใกล้ ใช้พลังงานต่ำ และสร้างคุณค่าให้เศรษฐกิจในพื้นที่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมแชร์ความรู้สึกหรือส่งภาพรอยยิ้มต่างๆ เข้ามา เพื่อลุ้นรับรางวัลมากมาย
โดยแคมเปญดังกล่าวขับเคลื่อนผ่านแนวคิด “MOOD” ได้แก่ 1.Mass Transportation ส่งเสริมการเดินทางร่วมกัน เพื่อลดการใช้พลังงาน เช่น รถไฟ รถบัส และ EV Shuttle 2.Outbound to Domestic กระตุ้นให้คนไทยเที่ยวในประเทศแทนการเดินทางต่างประเทศ 3.Outdoor Activities เน้นกิจกรรมธรรมชาติที่ใช้พลังงานต่ำ เช่น Hiking, Cycling และ 4.Deep Seeking สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงลึกแบบ Slow Tourism และชุมชน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้านที่ไม่ควรมองข้าม
นายนิธี กล่าวว่า ขณะเดียวกัน มุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติระยะใกล้ให้เดินทางเข้ามาประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ที่นิยมเดินทางข้ามแดนมาท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ททท.จึงมุ่งเน้นการเชื่อมโยงประสบการณ์จากออนไลน์สู่การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ มีกิจกรรม Smile@South Super Deal ร่วมกับ Agoda มอบส่วนลดที่พัก 15% สำหรับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ครอบคลุม 9 จังหวัดภาคใต้ เพื่อกระตุ้นการเดินทางระยะใกล้ (Short-haul Market) และกิจกรรม Amazing Thailand Passport Privileges@Hat Yai ที่มุ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านสิทธิพิเศษและของที่ระลึกจากชุมชน สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น