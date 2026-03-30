Prachachat 50 th The Year of Collaboration : พาเศรษฐกิจไทยไปต่อ

5 ทศวรรษ ที่ “ประชาชาติธุรกิจ” ในเครือบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ในฐานะสื่อเศรษฐกิจได้ก่อกำเนิด และมีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้ การตัดสินใจ และการกำหนดทิศทางของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องแม้ว่าบริบทต่างๆ เปลี่ยนไป ทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ วัฏจักรธุรกิจ และความผันผวนจากปัจจัยภายนอกประเทศ แต่หมุดหมายสำคัญ “เตือนคุณล่วงหน้า ทุกคำ ทุกข่าว” ยังคงเข้มข้นไม่เสื่อมคลาย
ในการก้าวสู่ปีที่ 50 “ประชาชาติธุรกิจ” เตรียม 2 กิจกรรมในโอกาสสำคัญนี้
Prachachat Business Forum : The Successor เชื่อมรุ่น สร้างอนาคต งานสัมมนาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก้าวสู่ปีที่ 50 ของ “ประชาชาติธุรกิจ” ที่เคียงคู่กับการพัฒนาประเทศ และเศรษฐกิจไทย มาอย่างยาวนาน ทำหน้าที่ในการสร้าง The Successor ให้ธุรกิจมาแล้วมากมาย
“เศรษฐกิจไทยในอนาคตจะไม่เกิดจากคนรุ่นใดรุ่นหนึ่ง แต่จากการเชื่อมพลังของหลายรุ่นเข้าด้วยกัน” การเติบโตในอนาคต = ความร่วมมือของคนในทุก Generation
Prachachat Forum นำผู้ทรงคุณวุฒิ นักธุรกิจ ที่มีบทบาท ชี้แนะแนวทาง, โมเดลธุรกิจ, Secret Sauce, แนวทางการบริหาร ฯลฯ ที่ทำให้อยู่รอดอย่างแข็งแกร่ง ร่วมถ่ายทอดมุมมองความรู้ และประสบการณ์ธุรกิจ
เวทีสัมมนาก้าวสู่ปีที่ 50 สะท้อนถึงบทบาทของ “ประชาชาติธุรกิจ” ในการสร้าง The Successor ตลอดเวลาที่ผ่านมา
Prachachat Business Awards ประกาศความสำเร็จของพลังธุรกิจไทย
ประชาชาติธุรกิจ ภูมิใจนำเสนอ Prachachat Thailand Business Award รางวัลธุรกิจระดับชาติเพื่อยกย่ององค์กรธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริง ทั้งในแง่ผลประกอบการที่วัดผลได้ และวิสัยทัศน์ที่สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
ยิ่งใหญ่ ด้วย 31 รางวัลใน 2 ประเภท
Data-Driven Awards รางวัลภาคธุรกิจที่มีบทบาทในการสร้างรายได้ให้กับประเทศทั้งในระดับชาติ และระดับภูมิภาค ด้วยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เชื่อถือได้ในระดับสูงสุด ได้แก่ Creden Data, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง รวม 21 รางวัล
The Golden Path Awards พิจารณาจากวิสัยทัศน์ นวัตกรรม ผลกระทบเชิงบวก และธรรมาภิบาล รวม10 รางวัล รางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับบุคคลที่สร้างผลงานระดับตำนานในวงการธุรกิจไทย คัดสรรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับประเทศ และ บรรณาธิการประชาชาชาติธุรกิจ ที่จะร่วมกันคัดสรร อย่างรอบคอบและเป็นธรรม
ภาคภูมิใจ กับพลังธุรกิจไทยที่ร่วมขับเคลื่อนประเทศตลอด 5 ทศวรรษ
ในฐานะผู้สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นหลักประกันความมั่นคงของสังคม ผลักดันนวัตกรรม และยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดนิ่ง แม้ต้องเผชิญกับวิกฤตและความท้าทายในทุกยุคทุกสมัย
28 พฤษภาคมนี้ — ประกาศผลและมอบรางวัล Prachachat Thailand Business Award มาร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์ และยกย่องพลังธุรกิจไทย 5 ทศวรรษ ที่ขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทยให้ก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน