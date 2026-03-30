ร้องเลือกตั้งประธานส.อ.ท.เป็นโมฆะ สมาชิกโวยไม่โปร่งใส ปธ.ผู้คุมขอศึกษาข้อกม.

ร้องเลือกตั้งส.อ.ท.เป็นโมฆะ สมาชิกโวยไม่โปร่งใส ข้องใจที่มาสมาชิก ปธ.ผู้คุมขอไปดูข้อกฎหมายก่อน
วันที่ 30 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมสามัญประจำปี 2569 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ซึ่งปีนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกันอย่างคึกคักจาก 4,000 กว่าบริษัท เนื่องจากมีการเลือกคณะกรรมการ ส.อ.ท. เพื่อคัดเลือกประธานส.อ.ท.คนใหม่ แทนนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ที่จะครบวาระสิ้นเดือนมีนาคมนี้ โดยประธานคนใหม่ จะดำรงวาระปี 2569 – 2571
สำหรับแคนดิเดตชิงตำแหน่งประธานส.อ.ท.คนใหม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ 2 ราย คือ
1.นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. ประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (เอสเอ็มอไอ) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด
2.นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธาน ส.อ.ท. ประธานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และซอฟต์พาวเวอร์ และกรรมการบริหาร กลุ่มสิทธิผล จากเดิม นายชนะ ภูมี รองประธาน ส.อ.ท. และที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจี ลงสมัคร แต่ล่าสุดวันที่ 27 มีนาคม นายชนะ ได้ประกาศถอนตัว โดยให้เหตุผลว่า กระบวนการแข่งขันไม่ได้ดำเนินไปบนพื้นฐานของความสร้างสรรค์และข้อเสนอเชิงนโยบาย แต่มีการบิดเบือนข้อมูล ใส่ร้าย และลดทอนความน่าเชื่อถือ ซึ่งยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะการพาดพิงไปถึงองค์กร จนมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้
สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งตลอดวันคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า มีสมาชิกเข้ามาร่วมงานจำนวนมาก ช่วงแรกดูเหมือนบรรยากาศจะปกติ แต่ระหว่างการลงคะแนนเสียงกลับมีสมาชิกส.อ.ท.รายหนึ่ง ระดับผู้บริหารระดับสูงได้ทำการลุกขึ้นประท้วง ให้การเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งนี้โดย “ขอให้เป็นโมฆะ” โดยให้เหตุผลว่า มีข้อสงสัยว่า สมาชิกหลายร้อยคนน่าสงสัยในแหล่งที่มา จึงขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ เพราะถือว่า ที่มาของสมาชิกเป็นที่น่าสงสัย เป็นเรื่องไม่โปร่งใส
ทั้งนี้ขอให้ประธานการเลือกตั้งครั้งนี้ คือ ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สอบสวนในเรื่องดังกล่าวให้สิ้นสงสัย ซึ่งสมาชิกในที่ประชุม ได้ลงมติให้ประธานการเลือกตั้งไปสอบสวนต่อ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งประธานส.อ.ท.ที่ให้มีการเลือกตั้งเป็นโมฆะ ซึ่งเรื่องนี้ทางดร.นิลสุวรรณ จะต้องไปหารือในข้อกฎหมายต่อไป ต้องไปดูตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ต่อไปว่า จะทำอย่างไรต่อ ซึ่งในพ.ร.บ.ฯ จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีอำนาจในการดูในเรื่องดังกล่าว
แหล่งข่าวจากส.อ.ท. กล่าวว่า เรื่องนี้ถ้าตามพ.ร.บ. ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ต้องยื่นศาลปกครองให้ตัดสินต่อไป โดยหลังจากหีบการเลือกตั้งปิดในเวลา 15.00 น. จะมีการนับคะแนนคณะกรรมการที่ชนะการเลือกตั้งประมาณ 248 ราย เพื่อมาคัดเลือกประธานส.อ.ท. คนใหม่ภายในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งคืนนี้จะรู้เบื้องต้นว่า คณะกรรมการจากฝั่งไหน จะได้มากกว่ากัน เพื่อมาคัดเลือกประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่ว่าจะเป็นนายอภิชิต หรือนางพิมพ์ใจ ต้องติดตามต่อไปว่า ปัญหานี้จะจบอย่างไร
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