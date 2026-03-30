พลังงาน กางตัวเลขน้ำมัน ยอดขายดีเซลสูงกว่าปกติ เผยคลังยังไม่ส่ง ขอลดสรรพสามิต 1 บาท

รองปลัดพลังงาน กางตัวเลขน้ำมันล่าสุด 28 มี.ค. เผย ยอดจำหน่ายน้ำมันดีเซลยังคงสูงกว่าปกติ ระบุ ศบก.ไม่มีรายงานความคืบหน้า ก.คลังส่งเรื่อง กกต. ขอลดสรรพสามิต 1 บาท
เมื่อเวลา 17.40 น. วันที่ 30 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน แถลงภายหลังการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ว่า กระทรวงพลังงานได้รายงานปริมาณการผลิตและจำหน่ายน้ำมันทั้งดีเซลหมุนเร็วและเบนซิน ข้อมูลในวันที่ 28 มีนาคม 2569 ตัวเลขอัพเดท ล่าสุดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 87.5 ล้านลิตร โดยแบ่งเป็น ของสถานีบริการน้ำมันอยู่ที่ 69.5 ล้านลิตร จ๊อบเบอร์ ขนส่งอุตสาหกรรม ราชการ รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ 18 ล้านลิตร
ขณะที่กลุ่มน้ำมันเบนซินมียอดจำหน่ายอยู่ที่ 32 - 33 ล้านลิตร แบ่งเป็นของสถานีบริการน้ำมัน 29-30 ล้านลิตร และขายผ่านจ๊อบเบอร์ ขนส่ง อุตสาหกรรม ราชการรัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ 2.822 ล้านลิตร ซึ่งตัวเลขการจำหน่ายน้ำมันดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ 83 ล้านลิตร ซึ่งปริมาณการจำหน่ายยังคงสูงอยู่ ซึ่งในส่วนของน้ำมันเบนซินอยู่ที่ 32 ล้านลิตร ถือว่าอยู่ในปริมาณที่ลงไปใกล้เคียง กับ ตัวเลขเฉลี่ยการจำหน่ายน้ำมันเบนซินในช่วงเดือนมกราคม
ขณะที่มาตรการเรื่องของการผ่อนผันน้ำมันสำรองที่เพิ่งประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้มีการระบายน้ำมันออกมาแล้วอยู่ที่ 120 ล้านลิตร เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันในการจำหน่าย ให้แก่ประชาชน
ขณะที่น้ำมัน B20 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกองทุน น้ำมันมีการช่วยเหลือส่วนหนึ่ง และน้ำมัน B20 ถือว่ามี ส่วนผสมของน้ำมันดีเซลพื้นฐาน หรือ B0 และไบโอดีเซล หรือ B100 สัดส่วน 20% นี้เป็นการยกเว้นภาษีทำให้สัดส่วนราคาน้ำมัน B20 ถูกลง และได้รับ การสนับสนุนจากกองทุนน้ำมัน ทำให้ราคาB20ถูกกว่า B7 อยู่ 5 บาท ซึ่งมีกลุ่มประมงการรับนโยบาย ในการใช้ B20 พร้อมระบุว่าไม่ได้มีจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันทั่วไป แต่เป็นการซื้อผ่านคลัง และใช้ได้เฉพาะบางกลุ่ม ไม่สามารถใช้ได้กับรถยนต์ทั่วไปได้ เพราะฉะนั้นจึงไม่จำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้งาน
เมื่อถามถึงกรณีแอปพลิเคชัน Fuel NOW ที่ยังไม่อัพเดทข้อมูล รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงของการพัฒนาแอปพลิเคชัน ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์นี้หรือ 1-2 วัน น่าจะใช้ได้ดีขึ้น เนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลของสถานีบริการน้ำมันผ่านทางพลังงานจังหวัด และเก็บรวบรวมอยู่ที่กรมธุรกิจพลังงาน ขณะนี้กำลังได้ดำเนินการในการใส่ข้อมูลบางส่วนแล้ว
เมื่อถามว่าที่ประชุม ศบก.ได้รับทราบความคืบหน้าของกระทรวงการคลัง ในการขอลดภาษีสรรพสามิตว่า ขณะนี้ส่งถึง คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ (กกต.) แล้วหรือไม่ รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมไม่ได้มีการพูดถึงกรณีดังกล่าว