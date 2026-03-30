ด่วน! ปตท.ประกาศขึ้นน้ำมันทุกชนิด ลิตรละบาท ดีเซลขึ้น 1.80 บาท เป็น 40.74 แล้ว

ด่วน! ปตท.ประกาศขึ้นน้ำมันทุกชนิด ลิตรละบาท ดีเซลขึ้น 1.80 บาท มีผลพรุ่งนี้ตี 5
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม จากกรณี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติปรับการชดเชยอัตราเงินกองทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 18.76 บาทหลังจากราคาตลาดโลกสูงถึง 238 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่งผลให้ราคาขายปลีกขยับตัวขึ้นอีก 1.80 บาทต่อลิตร
ทั้งนี้ กบน. ได้เห็นชอบให้เพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซล 2.09 บาทต่อลิตร จากเดิม 16.67 บาทต่อลิตร เป็น 18.76 บาทต่อลิตร ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับขึ้น 1.80 บาท/ลิตร จากราคาขายปลีก 38.94 บาทต่อลิตร ปรับเป็น 40.74 บาทต่อลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งสาเหตุหลักของการปรับราคาครั้งนี้ มาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีความผันผวนรุนแรงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าราคาน้ำมันดีเซล (Gas Oil) มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยวันที่ 27 มีนาคม 2569 ราคาปิดอยู่ที่ประมาณ 238 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จากภาวะปกติก่อนเกิดสงครามราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 92-95 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ล่าสุด ปตท. ได้ประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด เวลา 22.10 น. โดย ดีเซลขึ้น 1.80 บาท ขณะที่ แก๊สโซฮอล์ และ เบนซินทุกชนิด ขึ้น 1 บาท
ขณะที่ บางจาก ปรับราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด + 1.80 บาท สำหรับผลิตภัณฑ์ กลุ่มแก๊สโซฮอล์ +1 บาท ยกเว้น Hi Premium 97 ไม่ปรับราคา