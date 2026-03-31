ราคาน้ำมันวันนี้ 31 มี.ค.69 ปรับขึ้นแล้วทุกปั๊ม ดีเซลพุ่งเป็นลิตรละ 40.74 บาท
จากกรณีมติประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ปรับการชดเชยอัตราเงินกองทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 18.76 บาทหลังจากราคาตลาดโลกสูงถึง 238 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่งผลให้ราคาขายปลีกขยับตัวขึ้นอีก 1.80 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ กบน.ได้เห็นชอบให้เพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซล 2.09 บาทต่อลิตร จากเดิม 16.67 บาทต่อลิตร เป็น 18.76 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับขึ้น 1.80 บาท/ลิตร จากราคาขายปลีก 38.94 บาทต่อลิตร ปรับเป็น 40.74 บาทต่อลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน อัพเดตราคาน้ำมันขายปลีกในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่งยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น มีการปรับเปลี่ยน ณ เวลา 05.00 น.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อดูเฉพาะ 5 ปั๊มใหญ่ พบการเปลี่ยนแปลงราคา ดังนี้
ราคาน้ำมัน 31 มีนาคม 2569
ปั๊ม ปตท.
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 42.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 37.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 33.79 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 41.68 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 53.04 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 : ราคา 50.64 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 40.74 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 56.44 บาท/ลิตร
ปั๊มบางจาก
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 42.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 37.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 33.79 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 41.68 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 57.54 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 40.74 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 58.64 บาท/ลิตร
ปั๊มพีที
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 42.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 37.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 41.68 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 : ราคา 51.14 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 40.74 บาท/ลิตร
ปั๊มเชลล์
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 42.55 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 37.55 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 41.93 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 49.84 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 40.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 59.84 บาท/ลิตร
ปั๊มคาลเท็กซ์
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 42.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 37.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 41.68 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 : ราคา 57.51 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 40.74 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 58.64 บาท/ลิตร