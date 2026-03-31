ขสมก.ถกปตท.ซื้อเชื้อเพลิงให้พอ ไม่ให้กระทบคนนั่งรถเมล์ เร่งจัดหาเมล์ EV 1,520 คัน บริการในปี’70

ขสมก. จับมือ ปตท. พร้อมรับวิกฤตพลังงานโลก มั่นใจไม่กระทบการให้บริการประชาชน เร่งแผนใช้รถเมล์ EV 1,520 คัน ภายในปี 2570
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ได้จับมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประชุมหารือเร่งด่วน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิง ทั้งน้ำมันดีเซลและก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ยืนยันความพร้อมในการให้บริการท่ามกลางวิกฤตราคาพลังงานโลก มั่นใจไม่กระทบการให้บริการประชาชนทุกเส้นทาง
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานโลกที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ ขยับตัวสูงขึ้น ขสมก. ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการรถโดยสารสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งเขตกรุงเทพและปริมณฑล ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และพร้อมรองรับประชาชนที่อาจหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้น ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล
ปัจจุบัน ขสมก.มีรถโดยสารประจำการที่ใช้เชื้อเพลิง 2 ประเภทหลัก ได้แก่ รถโดยสารที่ใช้น้ำมันดีเซล จำนวน 2,074 คัน และ รถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 800 คัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า ขสมก.จะสามารถให้บริการประชาชนทุกเส้นทางอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้ประชุมหารือเร่งด่วนร่วมกับ ปตท.กำหนดมาตรการต่างๆ ในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอ
โดยมีแผนการสั่งซื้อเชื้อเพลิงที่สอดคล้องกับความต้องการจริงรายเดือน เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงในทุกเขตการเดินรถ และไม่เกิดการกักตุนเกินความจำเป็น ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ขสมก.พร้อมมุ่งสู่พลังงานสะอาด โดยจะเร่งแผนการนำรถเมล์ไฟฟ้า (EV) 1,520 คัน มาให้บริการภายในปี 2570
ด้านนายมนตรี ศิลปอาชา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น ปตท. ระบุว่า ปตท.ให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพของระบบขนส่งสาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน โดยที่ผ่านมาได้มีการอัพเดตทิศทางราคาและสถานการณ์โลกให้ ขสมก.ทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันและสถานีเติมเชื้อเพลิงให้มีความพร้อมสูงสุด เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่ารถโดยสาร ขสมก.จะมีเชื้อเพลิงเพียงพอต่อการให้บริการทุกเที่ยววิ่ง
การประชุมดังกล่าวยังได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น การพิจารณาโครงสร้างราคาพิเศษ สนับสนุนการใช้ B20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าดีเซลทั่วไป รวมถึงการเตรียมแผนจัดซื้อเชื้อเพลิงล่วงหน้า เพื่อบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก นอกจากนี้ ขสมก.ยังได้ดำเนินการประหยัดพลังงานภายในองค์กรและการปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินรถ NGV เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดีเซลในช่วงที่ราคาผันผวน
ขสมก.ยืนยันว่าจะดำเนินทุกมาตรการอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการขนส่งสาธารณะ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และต่อเนื่อง โดยไม่ให้สถานการณ์ด้านพลังงานส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน