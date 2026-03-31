พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ชนะเลือกตั้ง ผงาดว่าที่ประธานส.อ.ท.หญิงคนแรก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ชุดใหม่ วาระปี 2569-2571 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 เพื่อเลือกประธานส.อ.ท.คนใหม่ โดยผู้ชิงตำแหน่งคือ “นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล” รองประธานส.อ.ท. และ นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. พบว่า นางพิมพ์ใจ มีคะแนนนำค่อนข้างขาด มีโอกาสสูงที่จะชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้น เพราะครองเสียงกรรมการส่วนใหญ่ จาก 248 เสียง โดยมีการประกาศคะแนนช่วงกลางดึก หลังดำเนินการเลือกตั้งตลอดทั้งวัน
โดยนางพิมพ์ใจถือเป็นว่าที่ประธานส.อ.ท.หญิงคนแรก
การโหวตเลือกตั้งประธาน ส.อ.ท. คนใหม่อย่างเป็นทางการ จะดำเนินการภายใน 30 วันหลังจากนี้ และคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนเทศกาลสงกรานต์
สำหรับการเลือกประธานส.อ.ท.คนใหม่ กลายเป็นจุดสนใจของภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงเพราะเป็นการจัดวางอำนาจภายในองค์กร แต่ยังสะท้อนทิศทางของผู้นำภาคอุตสาหกรรมในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน
สำหรับ “นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล” ได้เข้ามาเป็นแคนดิเดตชิงตำแหน่งประธาน ส.อ.ท. แทนนายชนะ ภูมีรองประธาน ส.อ.ท.จาก SCG ที่ได้ถอนตัวไปก่อนหน้านี้ ทำให้มีฐานเสียงโอนมาจากผู้สนับสนุนนายชนะจำนวนมาก อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม มีสมาชิกบางส่วนเรียกร้องให้โมฆะ ซึ่งประธานการเลือกตั้งรับพิจารณาแต่กระบวนการเลือกตั้งก็ดำเนินการจนเสร็จสิ้น
สำหรับประวัตินางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน Drexel University, Philadelphia, USA
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทบาทในองค์กรวิชาชีพและสภาอุตสาหกรรมฯ เช่น
• รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
• ประธานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
• กรรมการ: เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน
• ที่ปรึกษา: สมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ผ่านหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงและสถาบันชั้นนำ เช่น
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่น 26 (ปรอ. 26) ปี 2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 10) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 11) สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บจพ. รุ่นที่ 28) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตร Board Essential Program (BEP รุ่นที่ 1) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (RDP)
• หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN รุ่นที่ 1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผลงานโดดเด่น ในฐานะรองประธาน ส.อ.ท. เช่น
ได้วางระบบเมด อิน ไทยแลนด์ (MIT) พร้อมผลักดันร่างกฎกระทรวงสนับสนุนสินค้าไทยเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมพัฒนาระบบ MIT เพื่อสร้างแต้มต่อ 5% เพิ่มโอกาสการแข่งขันให้สินค้าไทยอย่างเป็นรูปธรรม
ก่อตั้งสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์
ผู้นำการประสานวัคซีนเพื่อภาคอุตสาหกรรม เจรจาและประสานความร่วมมือจนสามารถจัดหาวัคซีน เพื่อสนับสนุนภาค อุตสาหกรรมไทยในช่วงวิกฤตโควิด -19
โดยนางพิมพ์ใจ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการลงสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ หนึ่งในใจความสำคัญว่า “ภารกิจครั้งนี้มิใช่เพียงตำแหน่งหรือบทบาท หากแต่เป็นความรับผิดชอบ ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย ผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยเฉพาะ SMEs แรงงานไทยและอนาคตของประเทศโดยรวม จะใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างเต็มกำลัง เพื่อขับเคลื่อนและดำเนินงานตามแนวนโยบายที่วางกรอบการพัฒนาร่วมกันมากับคุณชนะและคณะทำงาน เพื่อร่วมกันผลักดันและนำพาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวเดินสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ แข่งขันได้ในทุกมิติ และยั่งยืน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนและคลุมเครือ อันเป็นความเสี่ยงในปัจจุบัน”