พิษน้ำมันแพง 3 ขนส่งเอกชน ประกาศขึ้นค่าขนส่งชิ้นละ 3 บาท มีผลพรุ่งนี้
สถานการณ์โลกที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันประเทศไทย ทำให้หลายภาคธุรกิจออกมาประกาศขยับราคา ล่าสุด ขนส่งดังอย่าง KEX ได้ออกมาประกาศต้องเก็บค่าน้ำมันส่วนเพิ่ม 3 บาทต่อชิ้น โดยระบุว่า
“เนื่องจากในช่วงนี้ราคาน้ำมันมีความผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งโดยตรง เพื่อให้ KEX ยังคงสามารถรักษามาตรฐานการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดเก็บค่าน้ำมันส่วนเพิ่มในอัตรา 3 บาท ต่อชิ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
บริษัทฯ ตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจและค่าใช้จ่ายของลูกค้าเป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากราคาน้ำมันกลับสู่ภาวะปกติ บริษัทฯ จะพิจารณาปรับลดหรือยกเลิกโดยเร็วตามความเหมาะสมของสถานการณ์”
ด้าน J&T Thailand ก็ออกมาประกาศขึ้นราคาค่าขนส่งเช่นกัน โดยระบุว่า
“J&T Express ขอเรียนแจ้งการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น 3 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป การปรับราคาครั้งนี้มีขึ้นเพื่อรองรับต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น และเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา”
เช่นเดียวกับ Flash Express ที่ออกประกาศ ปรับราคาเช่นกัน โดยระบุว่า “จากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานด้านการขนส่งของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับอัตราค่าบริการขนส่งเพิ่มขึ้น 3 บาท ในทุกช่องทางการให้บริการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป”