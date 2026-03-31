เอาท์ดอร์ แฟชั่น
ยามาฮ่าส่ง3รุ่น สเปเชี่ยล อิดิชั่น บุก
นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2026 ยามาฮ่าเปิดตัวรถจักรยานยนต์ 3 รุ่นยอดนิยม ได้แก่ YAMAHA Grand Filano Hybrid (ยามาฮ่า แกรนด์ ฟิลาโน ไฮบริด) , YAMAHA FAZZIO Hybrid (ยามาฮ่า ฟาซซิโอ ไฮบริด) และ YAMAHA PG-1 (ยามาฮ่า พีจี-วัน) ในรูปแบบ Special Edition (สเปเชี่ยล อิดิชั่น)ภายใต้คอนเซ็ปต์ Outdoor Fashion (เอาท์ดอร์ แฟชั่น) พร้อมนิยามใหม่ของการใช้ชีวิต “Ride Out Your Style, Your Outdoor” (ไรด์ เอาท์ ยัวร์ สไตล์ , ยัวร์ เอาท์ดอร์)
YAMAHA Grand Filano Hybrid – Classy Ride Out (คลาสซี่ ไรด์ เอาท์) ยกระดับความหรูหราสไตล์แคมป์ ด้วยสีใหม่ GLAMPING Brown (แกลมปิง บราวน์) พร้อมชุดแต่งพรีเมียม 5 รายการ อาทิ ชุดบังลมเรือนไมล์หน้า พร้อมขายึด ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต (PC) จากประเทศญี่ปุ่น เน้นความใสและทนทาน ตะแกรงหลังแบบพับได้ สไตล์แคมป์ รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 3 กก. ฝาครอบบังโคลนหน้า ดีไซน์เข้ารูป เพิ่มเอกลักษณ์ แผ่นยางตกแต่งด้านข้าง ซ้าย-ขวา เสริมดีไซน์ ราคา 73,900 บาท มีจำนวนจำกัด 2,500 คัน
YAMAHA FAZZIO Hybrid – Easy Ride Out (อีซี่ ไรด์ เอาท์) สกู๊ตเตอร์แฟชั่น สนุกทุกสไตล์ ทั้งสาย Outdoor (เอาท์ดอร์) และ Cafe (คาเฟ่) โดดเด่นด้วยสีโทน HOPPING Yellow-Green (ฮอปปิง เยลโลว์ กรีน) Earth Tone ( เอิร์ธ โทน) เทรนดี้ พร้อมชุดแต่ง 9 รายการ เช่น ชุดฝาครอบไฟหน้า-ไฟเลี้ยว (หน้า-หลัง) เพิ่มเอกลักษณ์ ฝาครอบเรือนไมล์วัสดุ PC สี Smoke (สโมก) เพิ่มความสปอร์ต ขอเกี่ยว CNC อะลูมิเนียมเกรด 6061 ดีไซน์ Two-tone ชุดสติ๊กเกอร์ FOREST ลายพรีเมียม ตะแกรงหน้า-หลัง สไตล์แคมป์ รองรับการใช้งานจริง แผ่นยางบังโคลนหน้า เสริมดีไซน์ ราคา 59,000 บาท มีจำนวนจำกัด 2,000 คัน
YAMAHA PG-1 – Playful Ride Out (เพลย์ ไรด์ เอาท์) สายลุย กับสีใหม่ CAMPING White (แคมปิ้ง ไวท์) พร้อมชุดแต่ง 6 รายการ รองรับการผจญภัย อาทิ ตะแกรงหน้าและหลัง โครงเหล็ก แข็งแรง รองรับน้ำหนักสูงสุด 25 กก. การ์ดแฮนด์อะลูมิเนียม พร้อมฝาครอบ เพิ่มการปกป้อง ชุดครอบล่าง ป้องกันเครื่องยนต์ รองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริม ชุดบังลมซ้าย-ขวา เพิ่มความเท่และฟังก์ชันการใช้งาน ราคา 67,000 บาท มีจำนวนจำกัด 1,000 คัน
ทั้ง 3 รุ่น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สาย Outdoor รับประกันคุณภาพตัวรถ 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร และรับประกันอะไหล่ตกแต่งนาน 1 ปี