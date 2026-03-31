เอกชน คาดส่งออกอาหารปี 69 วูบหลายปัจจัย สงครามตอ.กลาง-ตัดสัมพันธ์เขมร-บาทแข็ง
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหาร ร่วมแถลงข่าว เกี่ยวกับ แนวโน้มการส่งออกสินค้า อาหารไทย ปี 2569
น.ส.ไปยดา หาญชัยสุขสกุล ผู้อำนวยการ สถาบันอาหาร กล่าวว่า ภาพรวมปี 2569 คาดการณ์มูลค่าการส่งออกอาหารไทยอยู่ที่ 1.4 ล้านล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.3% เนื่องจากคาดว่าไตรมาส 1/2569 จะหดตัว 11.5% อยู่ที่ 305,900 ล้านบาท และไตรมาส 2/2569 คาดว่า จะหดตัวต่อเนื่องรุนแรงที่ 17.7% ทั้งนี้ เนื่องจากการส่งออกได้รับผลกระทบโดยตรงจากสงครามในตะวันออกกลาง ส่งผลให้การขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ไปยังกลุ่มประเทศอาหรับ (GCC) และการ Re-export จากยูเออีไปยังหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาถูกตัดขาด
น.ส.ไปยดา กล่าวว่า ดังนั้น สินค้าที่พึ่งพาตลาดตะวันออกกลางมาก จึงมีโอกาสได้รับผลกระทบสูง ได้แก่ ทูน่ากระป๋อง ข้าว ข้าวโพดหวานปรุงแต่ง และสับปะรดกระป๋อง ส่วนผลกระทบทางอ้อมจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น และสร้างแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ราคาปุ๋ย วัตถุดิบเกษตร โรงงานแปรรูป บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงค่าขนส่งและการกระจายสินค้า
น.ส.ไปยดา กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ประมาณการณ์มูลค่าส่งออกอาหารปีนี้ที่ลดลง 7.3% ยังน้อยกว่าปี 2568 อยู่ที่ 1.51 ล้านล้านบาท ที่หดตัว 8.1% เนื่องจากแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว มาตรการภาษีสหรัฐ กำลังซื้อคู่ค้าอ่อนตัว ค่าเงินบาทแข็งค่า รวมถึงความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้มูลค่าการส่งออกไปกัมพูชาหายไปกว่า 5,000 ล้านบาท/เดือน คิดเป็นประมาณ 5% ของมูลค่าการส่งออกอาหารทั้งหมด ส่งผลกระทบต่อสินค้าที่ไทยพึ่งพาตลาดต่างประเทศโดยตรง
น.ส.ไปยดา กล่าวว่า สาเหตุที่ปี 2569 นี้คาดว่ามูลค่าการส่งออกอาหารของไทยหดตัวน้อยกว่าปีก่อน เพราะเรายังมีความหวังว่าสถานการณ์จะทยอยปรับดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง และฟื้นตัวได้เล็กน้อยในช่วงปลายปี หากสถานการณ์เศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางไม่ลุกลาม นอกจากนี้ ยังมีแรงหนุนค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าและความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รองรับความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงอาหาร โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่กำลังเผชิญกับภัยสงคราม ซึ่งอาจเป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออกอาหารไทยให้พลิกกลับมาขยายตัวได้เช่นกัน
น.ส.ไปยดา กล่าวว่า ภาคเอกชนเสนอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนพลังงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการบริหารราคาน้ำมันไม่ให้ปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว ควบคู่กับการลดภาษีสรรพสามิตและใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคการผลิตและโลจิสติกส์
นายทองดี ปาละ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจะเป็นปัจจัยหลักที่กดดันการส่งออกอาหารไทยในปีนี้ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกที่สถานการณ์ยังมีความผันผวนสูง
ด้าน นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต ระบุว่า การส่งออกอาหารไทยช่วง 2 เดือนแรกของปี 2569 (มกราคม-กุมภาพันธ์) มีมูลค่า 202,100 ล้านบาท หดตัว 10.5% จากอุปสงค์โลกที่อ่อนแรง ค่าเงินบาทแข็งค่า และมาตรการจำกัดการนำเข้าของบางประเทศ โดยเฉพาะอินโดนีเซียที่เพิ่มการพึ่งพาผลผลิตในประเทศ
นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า ขณะที่ภาคการผลิตต้นน้ำยังเผชิญแรงกดดันจากราคาปุ๋ยที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น แม้มีความพยายามหาแหล่งนำเข้าใหม่ แต่ปุ๋ยล็อตใหม่มีต้นทุนสูงขึ้นและมีแนวโน้มส่งผ่านไปยังเกษตรกร โดยการตรึงราคาทำได้เพียงระยะสั้น สะท้อนความจำเป็นที่ภาครัฐต้องเข้ามาดูแลต้นทุนภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิด
แนะพัฒนานวัตกรรมอาหาร
นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมอาหารไทยยังคงปรับตัวสู่สินค้าอาหารแปรรูปและอาหารอนาคต (Future Food) ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยมูลค่าส่งออกเพิ่มจาก 79,525 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 134,468 ล้านบาท ในปี 2568 และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในโครงสร้างการส่งออก แม้ยังเผชิญข้อจำกัดด้านต้นทุน เทคโนโลยี และการลงทุน ทั้งนี้ คาดว่าไตรมาส 2 2569 จะเป็นช่วงที่การส่งออกหดตัวมากที่สุด ก่อนทยอยฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง หากสถานการณ์ไม่รุนแรงขึ้น โดยปัจจัยสำคัญยังอยู่ที่ราคาพลังงานและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า สิ่งสำคัญคือการปรับตัวเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งการพัฒนานวัตกรรมอาหาร การปรับใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติก เพื่อตอบโจทย์ต้นทุนและลดความเสี่ยง จาก ความผันผวน ของ ราคา และ อุปทาน พลังงาน โลกในระยะยาว