ส.กุ้งไทย เร่งเจรจานายกฯ เตรียมหมากปิดดีลมาเลย์ แก้ปัญหาส่งออกกุ้ง

ส.กุ้งไทยจี้รัฐบาล เตรียมหมากปิดดีลมาเลย์ เจรจานายกฯอนุทิน
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม นายเอกพจน์ ยอดพินิจ นายกสมาคมกุ้งไทย เปิดเผยภายหลังทราบผลการประชุมทวิภาคีระหว่างนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับดะโต๊ะ เซอรี โมฮาหมัด ซาบู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซีย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 กรณีการระงับนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งกระบวนการตรวจสอบด้านสารตกค้างและสุขอนามัย เพื่อให้การนำเข้าและส่งออกสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
ในนามของสมาคมกุ้งไทยและเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ ขอขอบคุณรัฐบาล ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และผลักดันให้การเจรจากับฝ่ายมาเลเซียมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
นายเอกพจน์กล่าวว่า ความสำเร็จในการเจรจาครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญ และเป็นการเปิดทางให้คณะเจรจาของไทยเดินหน้าหารือทั้งในมิติการค้า และด้านเทคนิคเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร โดยต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ ทั้งในด้านการส่งออกและการคุ้มครองผู้บริโภค
“กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารเป็นสิ่งจำเป็นและควรดำเนินการอย่างเคร่งครัด แต่ต้องมีความโปร่งใส รวดเร็ว และไม่ถูกใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย” นายเอกพจน์กล่าว
ทั้งนี้ ในโอกาสที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 พร้อมคณะผู้แทนฝ่ายไทย สมาคมกุ้งไทยขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันให้การเจรจาและกระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จภายในกรอบเวลา 30 วันที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย โดยเฉพาะกุ้งจากธรรมชาติ ซึ่งจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นภายหลังสิ้นสุดมาตรการปิดอ่าวของกรมประมง
“ในฐานะตัวแทนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ขอส่งกำลังใจให้รัฐบาลและคณะเจรจาที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หารือกับฝ่ายมาเลเซีย ขอให้การเจรจาประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะพี่น้องชาวกุ้งทั่วประเทศต่างฝากความหวังไว้กับรัฐบาลและคณะเจรจาในครั้งนี้” นายเอกพจน์กล่าว