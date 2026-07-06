พิพัฒน์ ยัน ไม่ตั้งเลขาฯ รมว.คมนาคม คนใหม่ รอ รัชพงศ์ พิสูจน์ตัวเอง หากบริสุทธิ์พร้อมดึงกลับที่เดิม
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 6 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม กล่าวถึงกรณีนายรัชพงศ์ ชูแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า ได้มีการแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาแทนแล้วหรือไม่นั้น ว่า ยังไม่คิดจะหา เพราะต้องการพิสูจน์ให้ได้ว่า นายรัชพงศ์ ซึ่งได้ยื่นใบลาออก โดยตนได้ยับยั้งไว้แล้ว แต่เจ้าตัวยืนยันลาออก เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเดินหน้า และพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง หากสุดท้ายเขาบริสุทธิ์ เราจะไปยัดเยียดความผิดให้เขาได้อย่างไร และหากเขาบริสุทธิ์จริง ตนก็จะดึงนายรัชพงศ์ กลับมานั่งในตำแหน่งเดิม
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน เพราะยังมีข้าราชการที่มีความสามารถอีกจำนวนมาก
เมื่อถามว่า การลาออกครั้งนี้สืบเนื่องจากกระแสข่าวใช่หรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า มีส่วนทุกประเด็น ซึ่งเป็นเรื่องของข้อเท็จจริง หากมีการทุจริตจริงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ถือเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวง ตนไม่ก้าวก่าย และจะว่าไปตามข้อเท็จจริง ตนไม่ปกป้องคนผิด