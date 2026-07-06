เซ็นทรัลพัฒนา ทุ่ม 1.1 หมื่นล้าน เปิดตัว ‘CenTRal cENtrAL’ แลนด์มาร์กระดับโลกแห่งใหม่ ใจกลางสยามสแควร์
CenTRal cENtrAL – เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม เซ็นทรัลพัฒนา เผยโฉมอย่างเป็นทางการแล้ว โครงการมิกซ์ยูสใหม่ “CenTRal cENtrAL” (เซ็นทรัล เซ็นทรัล) มูลค่า 11,000 ล้านบาท ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ย่านสยามสแควร์ บนที่ดินเดิม “โรงหนังสกาลา” มีครบศูนย์การค้า ออฟฟิศ โรงแรม
หลังจากเมื่อปี 2564 ที่ “เซ็นทรัลพัฒนา” คว้าสิทธิเช่า 30 ปี ที่ดินบล็อกเอ สยามสแควร์ เนื้อที่กว่า 7 ไร่ ใกล้สี่แยกปทุมวัน จากสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ด้วยวงเงิน 5,902 ล้านบาท
จากนั้นเริ่มเคลียร์พื้นที่เดิม เริ่มการก่อสร้างในปี 2567 เป็นอาคารสูง 42 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
นอกจากเคาะชื่อ “CenTRal cENtrAL” แล้ว ยังผนึกยักษ์อสังหาฯ จากแดนปลาดิบ “มิตซูบิชิ เอสเตท” ร่วมกันพัฒนาโครงการสร้างแลนด์มาร์กใหม่ใจกลางกรุง
ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า โครงการ CenTRal cENtrAL จะเป็นแลนด์มาร์กระดับโลกแห่งใหม่บนทำเลสี่แยกปทุมวัน ยกระดับสยามสแควร์สู่ศูนย์กลาง Youth Culture ระดับโลก โดยในส่วนศูนย์การค้าเตรียมเปิดให้บริการในช่วงไตรมาส 2 ปี 2570
ประกอบด้วย Cutting-Edge Retail พื้นที่ที่สร้างเทรนด์ใหม่และเปิดโอกาสในการร่วมมือกับแบรนด์รวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่, Future-Ready Workplace พื้นที่ทำงานแห่งอนาคตที่ดึงดูดผู้มีความสามารถจากทั่วโลก และ 25hours Hotel แบรนด์โรงแรมระดับโลกของมิตซูบิชิ เอสเตท ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละเมือง ซึ่งเลือกกรุงเทพฯเป็นหนึ่งในเพียง 13 เมืองทั่วโลก
“โครงการนี้ยังสะท้อนความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง เซ็นทรัลพัฒนา และมิตซูบิชิ เอสเตท หนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาเมืองของญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษ โดยเราทั้งสองบริษัทมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต สร้างพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คน ธุรกิจ และชุมชน ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”
ชนวัฒน์ กล่าวว่า โครงการ CenTRal cENtrAL เป็น ‘Global Youth Culture Destination’ มีมูลค่าโครงการรวมกว่า 11,000 ล้านบาท เป็นโครงการ New-gen Mixed-Use ที่จะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญเติมเต็มสี่แยกปทุมวัน โครงการตั้งอยู่บนที่ดิน 7 ไร่ มีขนาดพื้นที่ 141,000 ตร.ม. (GBA) ประกอบด้วย
- ศูนย์การค้า รองรับได้ประมาณ 300 แบรนด์ เปิด Q2/ปี 2570
- อาคารสำนักงาน 12 ชั้น รองรับคนทำงานประมาณ 2,500 คน เปิด Q4/ ปี 2570
- โรงแรม 25hours Hotel มี 349 ห้อง เปิด Q1/ปี 2572
“ศักยภาพของทำเลเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งมวลชน มีอาคารสำนักงาน โรงแรม และสถาบันการศึกษารายล้อมมีกว่า 1.2 ล้านคน ครอบคลุมผู้อยู่อาศัย คนทำงาน นักศึกษา และย่านสยามสแควร์ยังมี Creative Art & Sport Communities รวมถึงนักท่องเที่ยวเยือนกว่า 50 ล้านคนต่อปี”
ขณะที่เพจ “Central Pattana” โพสต์วิดีโอ ระบุว่า ‘CenTRal cENtrAL’ แลนด์มาร์กใหม่ใจกลางสยามสแควร์ สู่ศูนย์กลาง Youth Culture ระดับโลก
เซ็นทรัลพัฒนา สร้างปรากฏการณ์ไลฟ์สไตล์คนเมืองครั้งใหญ่ ผนึกพลัง มิตซูบิชิ เอสเตท ผู้นำด้านการพัฒนาเมืองของญี่ปุ่น เปิดตัวโครงการ ‘CenTRal cENtrAL’ สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ ยกระดับสยามสแควร์สู่ศูนย์กลาง Youth Culture ระดับโลก ภายใต้แนวคิด Young. Bold. Global
‘เซ็นทรัล เซ็นทรัล’ คือโครงการ Next-Gen Mixed-Use ประกอบด้วยศูนย์การค้า Cutting-Edge Retail พื้นที่สร้างเทรนด์ใหม่ Curate ทุกประสบการณ์ Youth Culture ใจกลางกรุงเทพฯ, Future-Ready Workplace พื้นที่ทำงานแห่งอนาคตที่ดึงดูดทาเลนต์จากทั่วโลก และ 25hours Hotel แบรนด์โรงแรม Playful Luxury ระดับโลก เปิดตัวครั้งแรกในไทย
ศูนย์การค้า ‘CenTRal cENtrAL’ เปิดให้บริการ Q2/ปี 2570, อาคารสำนักงาน เปิด Q4/ ปี 2570 และโรงแรม เปิด Q1/ปี 2572