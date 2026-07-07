คลัง ปรับเกณฑ์บัตรคนจน ไม่นับเกณฑ์หักลดหย่อนภาษีดูแลพ่อแม่-หนี้เกษตรกร ลุ้นผู้ผ่านเกณฑ์ 17 ก.ค.

คลังปรับเกณฑ์บัตรคนจน ไม่นับเกณฑ์หักลดหย่อนภาษีดูแลพ่อแม่-หนี้เกษตรกร ลุ้นผู้ผ่านเกณฑ์ 17 ก.ค. ชงกลุ่มอกหักได้ใช้ 60/40 เงินเฟ้อมิย.สูงขึ้น 2.42%
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ครั้งที่ 8/2569 ที่ประชุมได้รับทราบผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2569 ในเบื้องต้น มีการเห็นชอบการเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย นำกลุ่มเปราะบางยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงมหาดไทยสำรวจพบระหว่างลงพื้นที่ลงทะเบียน (วันที่ 4 -21 มิถุนายน 2569) จำนวน 5,383,393 คน เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนต่อไป
นายวินิจ กล่าวว่า สำหรับการคัดกรองคุณสมบัติโครงการฯ ปี 2569 จะไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้ นอกจากนี้ ยังนำความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 มาพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาท โดยจะไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตร เนื่องจากสินเชื่อภาคการเกษตรมีลักษณะแตกต่างจากสินเชื่อทั่วไป เป็นสินเชื่อผูกพันตามรอบฤดูกาลเพาะปลูก และบางกรณีเป็นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถการเข้าถึงสินเชื่อหรือฐานะทรัพย์สินของผู้มีเงินได้เช่นเดียวกับสินเชื่อประเภทอื่น
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ ปี 2569 ได้รับสิทธิตามโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2569 – 30 กันยายน 2569) เนื่องจากผู้ถือบัตรดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสิทธิลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ในช่วงการเปิดลงทะเบียน ในขั้นตอนต่อไปจะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ก่อนประกาศผลการลงทะเบียนตามกำหนดในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ต่อไป
ด้าน นางสาวณัฐิยา สุจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของไทย เดือนมิถุนายน 2569 เท่ากับ 102.85 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2568 สูงขึ้น 2.42% ปัจจัยจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ทรงตัวในระดับสูงกว่าปีก่อน จากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมทั้งการปรับโครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ ส่งผลต่อเนื่องให้ค่าโดยสารสาธารณะปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ราคาอาหารสำเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้นเป็นวงกว้างในอัตราที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้ค่าครองชีพในส่วนนี้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน สำหรับราคาสินค้าและบริการอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อไม่มากนัก
อย่างไรก็ตามแนวโน้มเงินเฟ้อในช่วงครึ่งปีหลังยังเป็นบวกได้ต่อเนื่อง ผลจากการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ อย่างอาหารสำเร็จรูป (กับข้าวสำเร็จรูป ข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยว ผัดซีอิ๊ว/ราดหน้า ข้าวราดผัดกะเพรา ข้าวผัด) ยังมีทิศทางทยอยขึ้นส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการไปยังราคาจำหน่าย อย่างผักสดและเนื้อสัตว์ วัตถุดิบปรุงอาหาร ขณะเดียวกัน ข้าวสารเจ้า กาแฟผงสำเร็จรูป และน้ำอัดลม ปรับสูงขึ้นจากการสิ้นสุดช่วงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อทั่วไปไตรมาส 3 บวก 2.79 %
“ครึ่งปีหลังแนวโน้มเงินยังบวก เนื่องจากการปรับขึ้นของอาหารปรุงสำเร็จในวงกว้างไปทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ขยับเพิ่ม 10 บาทต่อเมนู หรือขยับประมาณ 10-20% แม้แนวโน้มราคาเชื้อเพลิงโลกลดลง แต่ยังมีปัจจัยที่มีผลต่อเงินเฟ้อคือ น้ำมันดิบแม้ราคาเริ่มลงแต่เทียบปีก่อนราคายังสูง การปรับขึ้นราคาจานด่วน 3-5% ทั่วประเทศ ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.90 บาท ดีเซลระดับ 35-40 บาท และอากาศปั่นป่วนจากภาวะเอลนีโญ อาจมีผลทั้งพายุและแล้งรุนแรง จะมีผลกระทบต่อผักสดและเนื้อสัตว์ ตอนนี้คนอาจรู้สึกอาหารยังไม่ได้แพงเพราะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ช่วยลดภาระการจ่ายเงินประชาชนสำหรับอาหารจานด่วน ส่วนการควบคุมว่าราคาจานด่วนแพงเกินจริงมั้ย ทางนโยบายกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์และหากเจอความผิดปกติก็ต้องหาแนวทางเข้าไปดูแลและกำชับการไม่ขายเกินราคาควรจริง”นางสาวณัฐิยา กล่าว