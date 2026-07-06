WestK เปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการตลาดครั้งแรกในอาเซียน WestK in Bangkok ประเดิมที่กรุงเทพ
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม องค์การบริหารเขตวัฒนธรรมฝั่งตะวันตกเกาลูน (West Kowloon Cultural District Authority: WKCDA เปิดตัวแคมเปญใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อ “WestK in Bangkok” โดยเลือกกรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายแรก ระหว่างวันที่ 6-12 กรกฎาคม ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสร้างเครือข่ายสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว งานเลี้ยงสร้างเครือข่ายกับผู้นำภาคธุรกิจ และความร่วมมือพิเศษกับ Butterbear ไอดอลอันเป็นที่รักของไทย ผ่านการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ ที่สยามพารากอน จุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ใจกลางกรุงเทพฯ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพื่อถ่ายทอดเอกลักษณ์และประสบการณ์ของ WestK สู่สายตาชาวไทย
แคมเปญ “WestK in Bangkok” สะท้อนความมุ่งมั่นขององค์การฯ ในการผลักดัน เขตวัฒนธรรมฝั่งตะวันตกเกาลูน (WestK) ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชั้นนำของเอเชียในระดับโลก พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับภาคศิลปะ วัฒนธรรม และธุรกิจของประเทศไทย โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำกรุงเทพมหานคร (Hong Kong Economic and Trade Office in Bangkok) และ Invest Hong Kong โดยมี BTS Group เป็นพันธมิตรด้านการประชาสัมพันธ์ และ สยามพารากอน เป็นพันธมิตรด้านสถานที่จัดงาน ถ่ายทอดเรื่องราวของ WestK ผ่านความร่วมมือกับไอคอนิกไอดอลอย่าง Butterbear กิจกรรมสำคัญภายใต้แคมเปญ “WestK in Bangkok” ประกอบด้วย งานเลี้ยงสร้างเครือข่ายสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของไทย และงานเลี้ยงสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจในกรุงเทพฯ โดยคณะผู้บริหารขององค์การฯ จะนำเสนอไฮไลต์ของแคมเปญด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีของ WestK รวมถึงแผนแม่บทการพัฒนาเขตวัฒนธรรมฝั่งตะวันตกเกาลูน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย โรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านศิลปะและวัฒนธรรมใน WestK
คุณเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ โสภณพนิช (Bernard Charnwut Chan) ประธานคณะกรรมการองค์การบริหารเขตวัฒนธรรมฝั่งตะวันตกเกาลูน กล่าวว่า “สำหรับแคมเปญ ‘WestK in Bangkok’ เราต้องการนำเสนอวิสัยทัศน์ของ WestK ในการก้าวสู่การเป็นเวทีระดับโลกด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของเอเชีย ด้วยพื้นที่เชิงพาณิชย์กว่า 500,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟความเร็วสูง West Kowloon Station และสถานี Airport Express Kowloon Station เรามุ่งหวังให้ WestK ก้าวสู่การเป็น ‘Cultural CBD’ หรือศูนย์กลางธุรกิจด้านวัฒนธรรมของฮ่องกง โดยการดำเนินการเหล่านี้ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership) แห่งแรกของเรา เช่น Artist Square Towers ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยรวม 65,000 ตารางเมตร มีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงปีพ.ศ. 2570-2571 เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้แสดงให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนชาวไทย และเชิญชวนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศูนย์กลางวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก”
WestK ถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่กว่า 40 เฮกตาร์ (250 ไร่) ตลอดแนวชายฝั่งอ่าววิกตอเรียเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ภายในพื้นที่ประกอบด้วยสวนสาธารณะและพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ พิพิธภัณฑ์ระดับโลก 2 แห่ง ได้แก่ M+ และ พิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง (Hong Kong Palace Museum) รวมถึงสถานที่จัดการแสดงศิลปะหลายแห่ง เช่น Xiqu Centre รวมถึง ฟรีสเปซ โดยเมื่อ WestK Performing Arts Centre ซึ่งเป็นศูนย์ศิลปะการแสดงที่ใหญ่ที่สุดของพื้นที่ เปิดให้บริการในปีพ.ศ. 2570 WestK จะมีโรงละครรวมทั้งสิ้น 10 แห่ง รองรับการจัดแสดงศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ
เบ็ตตี้ ฟุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร องค์การบริหารเขตวัฒนธรรมฝั่งตะวันตกเกาลูน กล่าวว่า “WestK เป็นศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมระดับโลกที่ไม่เพียงให้บริการแก่ประชาชนในฮ่องกง แต่ยังเป็นพื้นที่สำหรับผู้คนในจีน เอเชีย และนานาประเทศ เราจึงได้ผสานองค์ประกอบด้านศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมในรูปแบบที่แตกต่าง เพื่อให้ WestK เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่รวบรวมประสบการณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไว้อย่างครบถ้วน ควบคู่กับโอกาสด้านการลงทุนและธุรกิจ” เธอกล่าวเพิ่มเติมว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอพลังและความหลากหลายของวงการศิลปะและวัฒนธรรมของฮ่องกงแก่ผู้ชมชาวไทย เพื่อสร้างความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างภาคการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และธุรกิจ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาสัมผัส WestK ซึ่งเป็นจุดหมายที่ศิลปะ วัฒนธรรม และโอกาสใหม่ๆ มาบรรจบกัน
สำหรับ ไฮไลต์กิจกรรมของ WestK ในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 อาทิ พิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง (HKPM) ยังเตรียมจัดนิทรรศการพิเศษ “Cultural Exchange and Buddhist Art along the Silk Roads” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2569 – 26 เมษายน 2570 / นิทรรศการพิเศษ “Design Ah! Experience the Wonder of Everyday Design” (จัดแสดงถึงวันที่ 10 มกราคม 2570) / WestK Jazz Fest 2026 ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันที่ 13-15 และ 17-22 พฤศจิกายน / WestK Christmas Fest 2026 ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันที่ 4 ธันวาคม 2569- 3 มกราคม 2570 WestK Christmas Town 2025 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา สามารถดึงดูดผู้เข้าชมได้มากกว่า 1.28 ล้านคน ฯลฯ