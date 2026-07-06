ก.ล.ต. เร่งสอบดีลหุ้น TRUE หลังเตือนพบข้อสงสัย หากผิดจ่อดำเนินคดี
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อมวลชนสอบถามเข้ามาเกี่ยวกรณีหุ้น TRUE ว่า ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดย ก.ล.ต. ได้ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่มีการรายงานเข้ามา และพบข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล จึงได้มีการทำเครื่องหมายเพื่อเตือนผู้ลงทุนเกี่ยวกับข้อมูลรายงานแบบ 246-2 ดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ก.ค.2569
ทั้งนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาข้อมูลและสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ หากพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ก.ล.ต. จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป
กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากก่อนหน้านี้ ก.ล.ต.ระบุว่า ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของ TRUE โดย สุภาพร พิมพงษ์ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2569 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 3.2174% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 7.0992% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
ขณะที่ TRUE ระบุว่าการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท เป็นหุ้นสามัญ 3.1786% และเป็นหุ้นบุริมสิทธิ 0.0388% เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ยังไม่ครบถ้วน และอยู่ระหว่างการสอบทาน เพราะอาจมีความไม่ถูกต้อง เนื่องจากบริษัทไม่เคยเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิให้แก่บุคคลเป็นการทั่วไป และในปัจจุบันบริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิแล้ว