ดีอี ชงรวม ThailandPostMart-Prompt Post ไว้ใน ‘ทางรัฐ’ ดันไปรษณีย์กลางบางรัก แลนด์มาร์กท่องเที่ยว

ดีอี ดันรวม ThailandPostMart-Prompt Post บนแอพพ์ ‘ทางรัฐ’ เล็งพลิกโฉมไปรษณีย์กลางบางรัก แลนด์มาร์กท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก กทม. น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานการประชุมหารือกับ นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท พร้อมด้วยผู้บริหาร ปณท โดยมีประเด็นสำคัญอาทิ การส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยบนแพลตฟอร์ม ThailandPostmart และการปรับเปลี่ยนบริการของ ปณท ผ่านแพลตฟอร์ม Prompt Post เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ ผ่านแอพพลิเคชั่น “ทางรัฐ” และเรื่องการบริหารพื้นที่อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก
น.ส.บุณย์ธิดากล่าวว่า จากการหารือกับ ปณท ได้มีการกำหนดแนวทางในการยกระดับแพลตฟอร์ม ThailandPostMart ร่วมกัน โดยเน้นการให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อให้ ThailandPostMart ยกระดับเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ไทย ที่จำหน่ายสินค้าไทยจากผู้ประกอบการไทย โดยเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้า และการบริการขนส่งที่มีคุณภาพจาก ปณท รวมทั้งเตรียมหารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อสร้างโอกาสส่งเสริมช่องทางการขายสินค้าจากชุมชน หรือผู้ด้อยโอกาส ผ่านออนไลน์
ขณะเดียวกัน ปณท ได้จัดทำแพลตฟอร์ม Prompt Post ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะยกระดับการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล ทั้งเรื่องของการบริการส่งจดหมายราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการเอกสารหรือข้อมูลสำคัญครบจบในที่เดียว การทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐและประชาชน จ่ายค่าธรรมเนียม อาทิ การติดตามการจัดส่ง การทำหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Visa โดยที่ผู้รับสามารถเลือกบริการการจัดส่งเองได้
ทั้งนี้ ปณท ได้ทดลองดำเนินการจัดส่ง ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ในรูปแบบดิจิทัลไปยังสถานที่รับสมัครงานได้ในทันที ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีจากนักศึกษาที่ทดลองใช้งาน โดยบริการใหม่ของ ปณท จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการว่าเอกสารที่จัดส่งจะถึงมือผู้รับด้วยความปลอดภัยอย่างแน่นอน ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนายกระดับฟีเจอร์อย่าง e-Voting การลงประชาพิจารณ์ผ่านออนไลน์ และ e-Broadcast การส่งข้อมูลเพื่อกระจายข่าวสาร
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการรวบรวมแพลตฟอร์ม ThailandPostMart และ Prompt Post ไว้บนแอพพลิเคชั่น “ทางรัฐ” โดยจะมีการหารือร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เพื่อเป็นการยกระดับแอพพลิเคชั่นให้บริการประชาชนไว้บนแอพพ์ “ทางรัฐ” ที่เป็นแพลตฟอร์มซึ่งรวบรวมการให้บริการของภาครัฐไว้ในแอพพ์เดียว
น.ส.บุณย์ธิดา กล่าวว่า ในด้านการบริหารจัดการพื้นที่อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ได้ร่วมหารือกับ น.สซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งอาจเป็นการร่วมบูรณาการกับกรมศิลปากร เพื่อกำหนดการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆ ยกระดับให้เป็นหนึ่งในหมุดหมายแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ กทม. พร้อมกับการยกระดับคุณค่าของที่ระลึกของ ปณท ได้แก่ แสตมป์ และสิ่งสะสมต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมได้
“การหารือกับ ปณท ได้กำหนดแนวทางการนำแพลตฟอร์ม ThailandPostMart และ Prompt Post ไปรวมไว้บนแอพพ์ ‘ทางรัฐ’ เพียงแอพพ์เดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก สำหรับ ThailandPostMart ตนได้มอบหมายให้ ปณท สร้างจุดเด่นเรื่องของการเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ของคนไทย เน้นสินค้าไทยที่จำหน่ายโดยผู้ประกอบการไทย ด้าน Prompt Post ถือเป็นแอพพลิเคชั่นบริการใหม่จาก ปณท เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งอาจมีการพัฒนาไปสู่แอพพ์ที่จะมีฟีเจอร์ E-voting จัดการลงคะแนนเสียงประชาพิจารณ์ หรือการเลือกตั้งแบบออนไลน์ได้ในอนาคต” น.ส.บุณย์ธิดา กล่าว