กขค. ตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด คุมเข้มแพลตฟอร์มดิจิทัล-วางกติกา โมเดิร์นเทรด
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า รักษาการแทนประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) วันที่ 6 กรกฎาคม มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทาง การกำกับดูแลและป้องปรามพฤติกรรมทางการค้าในธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนมาตรการกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อกำกับดูแลและป้องปรามพฤติกรรมทางการค้าที่อาจกระทบต่อการแข่งขันในธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัล และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม โดยมีพลตำรวจโทพิทยา ศิริรักษ์ เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการการแข่งขันทางการค้า พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ และนางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รวมถึงอธิบดีกรมการค้าภายในหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ร่วมเป็นอนุกรรมการ
พร้อมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับสภาพการแข่งขันในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกสมัยใหม่ โดยมีภารกิจสำคัญในการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามโครงสร้างตลาดธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกสมัยใหม่ จัดทำฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การกระจุกตัวของธุรกิจค้าปลีก รวมถึงผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อย ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง มาตรการในการกำกับดูแลการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก โดยมีพันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการการแข่งขันทางการค้า นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล และนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ร่วมเป็นอนุกรรมการ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวยังประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เป็นต้น
“การจัดตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจัง เพื่อให้เท่าทันพลวัตของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม จากนี้แต่ละอนุกรรมการฯจะประชุมทุกเดือน เพื่อเร่งดำเนินการตามจุดประสงค์” รองศาสตราจารย์สุธรรม กล่าว