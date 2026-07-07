คลังผุด บอนด์ออมพลัส เตรียมเปิดจองซื้อผ่านสตรีมมิ่ง ล็อตแรก 4 พันล้าน เผยดอกเบี้ย 16 ก.ค.นี้

คลังผุด บอนด์ ออมพลัส ขยายช่องทางจองซื้อผ่านสตรีมมิ่ง ล็อตแรก 4 พันล้าน เตรียมแถลงอัตราดอกเบี้ย 16 ก.ค. นี้
บอนด์ออมพลัส – เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังมีแผนที่จะจำหน่าย บอนด์ออมพลัส ซึ่งออกแบบมาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความมั่นคงสูง ปลอดภัย และเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและง่ายดายยิ่งขึ้น โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ตั้งเป้าหมายการเสนอขายในปีงบประมาณ 2569 นี้ ไว้ที่วงเงินรวม 8,000 ล้านบาท โดยจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 รอบ เฉลี่ยเดือนละ 4,000 ล้านบาท ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน และพร้อมที่จะขยายผลโครงการนี้ต่อไปในปีหน้าหากได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน
นางจินดารัตน์ กล่าวว่า สำหรับกำหนดการจำหน่ายในรอบแรกจะประเดิมด้วยวงเงิน 4,000 ล้านบาท โดยมีให้เลือกลงทุน 2 รุ่นอายุ คือ รุ่นอายุ 3 ปี และ 10 ปี ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกคละรุ่นหรือโยกย้ายวงเงินลงทุนภายในช่องทางที่ตนเองเลือกได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ สบน. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกพันธบัตรตามปกติเองทั้งหมด ประชาชนผู้ซื้อจึงไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ อาทิ การซื้อผ่านแอพสตรีมมิ่งในการทำรายการ โดยระบบจะเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกจองซื้อพร้อมกันได้ใน 2 ช่องทางหลักที่มีเงื่อนไขแตกต่างกันเพื่อความเหมาะสมของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม
นางจินดารัตน์ กล่าวว่า เงื่อนไขการจองซื้อรอบแรก ผ่านช่องทาง 1.วอลเล็ต สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งเป็นระบบเดิมที่ประชาชนมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว โดยจะได้รับการจัดสรรวงเงินในรอบแรกนี้จำนวน 2,000 ล้านบาท การเสนอขายในช่องทางนี้จะใช้ระบบใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อน (First-come, First-served) เริ่มต้นเปิดจองซื้อตั้งแต่วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และสามารถกดซื้อได้ทุกวัน โดยกำหนดวงเงินขั้นต่ำไว้เพียง 100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อคน ซึ่งผู้ที่ต้องการลงทุนเต็มเพดานสามารถทยอยทำรายการกดซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 3 ล้านบาท หรือประมาณ 17 ครั้ง
นาวจินดารัตน์ กล่าวว่า 2.สบน. ได้ขยายช่องทางใหม่เพื่อดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่าน Bond Connect Platform ด้วยวงเงินอีก 2,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สบน., บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (Settrade), ธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ช่องทางนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีบัญชีหุ้นไทยสามารถจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือผ่านแอปพลิเคชัน Streaming ได้ทันที โดยมีขั้นต่ำการจองซื้อที่ 1,000 บาท แตกต่างด้วยระบบการจัดสรรแบบหมุนเวียนสิทธิ์ หรือ Small Lot ซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติที่จะกระจายพันธบัตรให้ผู้จองซื้อคนละ 1,000 บาทหมุนวนไปเรื่อยๆ จนกว่าวงเงินจะหมด เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงยากและการกักโควตา ส่งผลให้ผู้ลงทุนรายย่อยได้รับจัดสรรอย่างแน่นอน ในขณะที่รายใหญ่อาจได้ไม่เต็มจำนวน ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการรวม โดยระบบ Bond Connect นี้ จะเปิดให้จองซื้อตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ถึงวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และจะทำการจัดสรรพันธบัตรพร้อมกันในวันที่ 6 สิงหาคม
นางจินดารัตน์ กล่าวว่า ในส่วนของผลตอบแทน สบน. ยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยของบอนด์ออมพลัสจะได้รับการออกแบบให้จูงใจ โดยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและดีกว่าการฝากเงินธนาคารทั่วไปอย่างแน่นอน อีกทั้งยังมีการชดเชยเรื่องภาษีเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน อย่างไรก็ตาม สบน. จะขอประเมินสภาวะตลาดและตัวเลขผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดอีกครั้ง ก่อนจะทำการแถลงข่าวร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อประกาศอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 กรกฎาคมนี้
นางจินดารัตน์ กล่าวว่า ทั้งนี้ ข้อมูลสถานการณ์ตลาดพันธบัตรรัฐบาลในปัจจุบันระบุว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี อยู่ที่ 1.24% และอายุ 10 ปี อยู่ที่ 1.97% ขณะที่หุ้นกู้เอกชนระดับเรตติ้งสูงสุด (AAA) จะมีเพดานดอกเบี้ยบวกเพิ่มจากพันธบัตรรัฐบาลไปอีกประมาณ 120 bps (1.20%) ซึ่ง สบน. จะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยของบอนด์ออมพลัสให้อยู่ในระดับที่จูงใจ แต่ไม่สูงเกินไปจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการออกหุ้นกู้ของภาคเอกชน หรือสร้างภาระต่องบประมาณมากเกินไป