ตรีรัตน์ ชี้ครึ่งปีหลังพลังงานฟื้น น้ำมัน–ค่าไฟมีแนวโน้มลด แนะรัฐวางเกณฑ์ Thailand FastPass ให้ชัด

ตรีรัตน์ ชี้ครึ่งปีหลังพลังงานฟื้น น้ำมัน-ค่าไฟมีแนวโน้มลด โซลาร์ผ่อนคันเร่ง แนะรัฐดึงลงทุน Thailand FastPass หลักเกณฑ์ต้องชัดเจน
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิว เอ็นเนอร์จี พลัส โซลูชั่นส์ จำกัด (NEPS) และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจำกรรมาธิการพลังงาน เปิดเผยถึงภาพครึ่งปีหลังของภาคพลังงาน ว่า ในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มดีขึ้น หลังสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกปรับลดลง และจะทยอยกดต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติและค่าไฟฟ้าลดลงในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้า เนื่องจากโรงไฟฟ้าไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักกว่า 80-90%
ทั้งนี้ คาดว่าราคาอุปกรณ์โซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ในช่วงไตรมาส 4 จะปรับลดลงประมาณ 5% หลังจากก่อนหน้านี้ปรับขึ้นประมาณ 15% จากความต้องการที่เร่งตัวในช่วงวิกฤตราคาพลังงาน ซึ่งเป็นเพียงภาวะชั่วคราวไม่ใช่อุปสงค์ที่ยั่งยืน
นายตรีรัตน์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ตลาดโซลาร์ยังอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่เป็นการขึ้นแบบผ่อนคันเร่ง ไม่ได้บูมเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งการที่รัฐบาลเดินหน้าปรับโครงสร้างพลังงาน ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และส่งเสริมพลังงานสะอาด ถือเป็นทิศทางที่ถูกต้อง และควรดำเนินการเร็วกว่านี้ เพราะหากไทยลงทุนด้านพลังงานสีเขียวตั้งแต่ 3-4 ปีก่อน จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานน้อยลง และไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศมากเหมือนปัจจุบัน อาทิ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ภูฏาน และ สปป.ลาว ที่ลงทุนพลังงานหมุนเวียนล่วงหน้ามาเป็น 10 ปี จากการลงทุนพลังงานน้ำ (Hydro) จนมีต้นทุนพลังงานต่ำกว่าไทย
นายตรีรัตน์ กล่าวว่า สำหรับกรณีที่นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ในฐานะประธานบอร์ดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ตั้งเป้าผลักดันเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ผ่านโครงการ Thailand FastPass ไว้ที่ 9 แสนล้านถึง 1 ล้านล้านบาท มองว่า การเร่งดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงที่การลงทุนภายในประเทศชะลอตัว แต่สิ่งสำคัญคือภาครัฐต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน ทั้งสิทธิประโยชน์ เงื่อนไขการลงทุน การจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการใช้วัตถุดิบหรือซัพพลายเชนในประเทศ
“การส่งเสริมการลงทุนเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องกำหนดให้ชัดว่า นักลงทุนจะได้อะไร และประเทศไทยจะได้อะไร ต้องไม่ใช่เข้ามาลงทุน นำเข้าชิ้นส่วนทั้งหมด ใช้แรงงานต่างชาติ แล้วนำกำไรกลับประเทศ เพราะสุดท้ายคนไทยไม่ได้ประโยชน์ รัฐควรออกแบบมาตรการให้เม็ดเงินลงทุน ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไทย สร้างการจ้างงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเชื่อมโยงผู้ประกอบการในประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยจริง ๆ” นายตรีรัตน์ กล่าว