เจาะโครงการ 1.1 หมื่นล้าน CenTRal cENtrAL กลางสยามสแควร์ ครั้งแรกโรงแรม 25hours Hotel ในไทย

เปิดตัวบิ๊กโปรเจกต์ที่ทุกสายตาจับจ้อง กับ CenTRal cENtrAL ที่เซ็นทรัลพัฒนา จับมือ มิตซูบิชิ เอสเตท จับมือสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ ยกระดับสยามสแควร์สู่ศูนย์กลาง Youth Culture ระดับโลก
โครงการ ‘CenTRal cENtrAL’ (เซ็นทรัล เซ็นทรัล) แลนด์มาร์กระดับโลกแห่งใหม่บนทำเล สี่แยกปทุมวัน มูลค่าโครงการรวม 11,000 ล้านบาท โดยในส่วนศูนย์การค้าเตรียมเปิดให้บริการในช่วงไตรมาส 2 ปี 2570 ผลักดันสู่ สู่ ‘Global Youth Culture Destination’ จุดหมายปลายทางแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่มีความ Young. Bold. Global. โดยทุกองค์ประกอบมีคอนเซ็ปต์หนึ่งเดียวครั้งแรกในไทย
ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า โครงการ CenTRal cENtrAL เป็น Next-Gen Mixed-Use ที่ทุกองค์ประกอบถูกออกแบบให้มีความโดดเด่นหนึ่งเดียวในไทย มีมูลค่ากว่า 11,000 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดให้บริการส่วนศูนย์การค้าในไตรมาส 2 ปี 2570 ประกอบด้วย Cutting-Edge Retail พื้นที่ที่สร้างเทรนด์ใหม่และเปิดโอกาสในการร่วมมือกับแบรนด์รวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่, Future-Ready Workplace พื้นที่ทำงานแห่งอนาคตที่ดึงดูดผู้มีความสามารถจากทั่วโลก และ 25hours Hotel แบรนด์โรงแรมระดับโลกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละเมือง ซึ่งเลือกกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในเพียง 13 เมืองทั่วโลก
“โครงการนี้ยังสะท้อนความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง เซ็นทรัลพัฒนา และมิตซูบิชิ เอสเตท หนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาเมืองของญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษโดยเราทั้งสองบริษัทมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต สร้างพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คน ธุรกิจ และชุมชน ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา Chief Marketing Officer บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า เมืองระดับโลกมีศูนย์กลาง Youth Culture ที่แข็งแกร่ง เช่น Harajuku ญี่ปุ่น, Seongsu เกาหลีใต้, Tsim Sha Tsui ฮ่องกง และ Shoreditch กรุงลอนดอน เช่นเดียวกับสยามสแควร์ของกรุงเทพฯ เราจึงสร้าง ‘เซ็นทรัล เซ็นทรัล’ เป็น Global Magnet for Young Mindsets ที่ดึงดูดทั้ง Global Young Mindsets, Global Talent และ Global Affluent Travelers อีกทั้งเรายังปั้น ‘CEntRal Future Makers’ ขับเคลื่อน New Talent และ Creative Entrepreneurs ให้มาร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่
“เราตั้งใจออกแบบ Social Public Space กว่า 3,400 ตร.ม. ส่งเสริม Youth Co-Creation สนับสนุนคนรุ่นใหม่และนักศึกษาจากทุกสถาบัน เป็นพื้นที่งาน Art, Performance, Fashion, Music, Sport, Food และ Emerging Cultures ใหม่ๆ และที่นี่จะเชื่อมต่อกับย่านราชประสงค์และเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งเป็น Global Flagship Destination เพื่อสร้าง Network of Districts ที่แข็งแกร่งของกรุงเทพฯ”
อิศเรศ จิราธิวัฒน์ Head of Leasing บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า สยามสแควร์เป็นจุดกำเนิดของเทรนด์ใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษ เป็นทำเลยุทธศาสตร์ที่แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะหมายถึงโอกาสในการสร้างอิทธิพลต่อผู้บริโภคและกำหนดทิศทางของตลาดได้ เราจึงจะสร้างปรากฏการณ์ที่ไม่เคยทำมาก่อนเป็น ‘First Ever’ ให้สยามสแควร์อีกครั้งกับ รวมแบรนด์และประสบการณ์ใหม่ๆ จากทั่วเอเชียและ ทั่วโลกรวมกว่า 300 แบรนด์ เป็นที่ Commerce & Culture Overlap เราต้องการให้ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์ใหม่
สำหรับ ‘CenTRal cENtrAL’ (เซ็นทรัล เซ็นทรัล) เป็น ‘Global Youth Culture Destination’ มีมูลค่าโครงการรวมกว่า 11,000 ล้านบาท โครงการ New-gen Mixed-Use เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญเติมเต็มสี่แยกปทุมวัน โครงการตั้งอยู่บนที่ดิน 7 ไร่ มีขนาดพื้นที่ 141,000 ตร.ม. (GBA) ประกอบด้วยศูนย์การค้า รองรับได้ประมาณ 300 แบรนด์ เปิด Q2/ปี 2570, อาคารสำนักงาน เปิด Q4/ ปี 2570 และโรงแรม เปิด Q1/ปี 2572
แนวคิดสถาปัตยกรรม ‘Fabric of the Future’ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย สะท้อนทั้งการตีความแฟชั่นสู่สถาปัตยกรรม นอกจากนี้ การใช้คำซ้ำที่เป็นเสน่ห์ของการใช้ภาษาไทยที่ตอกย้ำถึงความสำคัญของโลเคชั่น เป็นจุดศูนย์กลาง Youth Culture และศูนย์กลางที่สำคัญของกรุงเทพฯ
เป็นครั้งแรกในไทยกับ 25hours Hotel แบรนด์โรงแรม Playful Luxury ดังระดับโลกที่มีคาแร็กเตอร์เฉพาะของเมืองนั้นๆ มีเพียง 13 เมืองทั่วโลก พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและมีกำลังซื้อสูง ช่วยยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กรุงเทพฯ
ตั้งอยู่บนทำเลสำคัญ
– Catchment กว่า 1.2 ล้านคน ครอบคลุมผู้อยู่อาศัย คนทำงาน นักศึกษา และย่านสยามสแควร์ยังมี Creative Art & Sport Communities
– นักท่องเที่ยวเยือนกว่า 50 ล้านคนต่อปี
– โครงการมี Regular Traffic จากอาคารสำนักงาน 12 ชั้น รองรับคนทำงานประมาณ 2,500 คนและ 25hours Hotel มี 349 ห้อง ดึงดูดกลุ่ม Affluent Travelers ที่มีกำลังซื้อสูงจากทั่วโลก
– ทำเลเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งมวลชน มีอาคารสำนักงาน โรงแรม และสถาบันการศึกษารายล้อม
มีไฮไลต์สำคัญอย่าง
– ‘Social Theatre’ เสมือนหัวใจโครงการเป็นพื้นที่ Public Gathering Space ใจกลางโครงการ สามารถรองรับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั้ง Art, Performance และ Creative Activities ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมาแสดงออกและทดลองไอเดีย ล้อมรอบด้วย Immersive LED Experience ช่วยสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่
– ‘Skyline Theatre’ พื้นที่ลอยฟ้าที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับเมือง ผ่าน Rooftop City View, Public Garden, Café และ Dining Destination ที่เปิดมุมมองสู่สี่แยกปทุมวัน เราต้องการให้พื้นที่แห่งนี้เป็นทั้งจุดพักผ่อน จุดนัดพบ และเป็น Gateway แห่งใหม่ของสยามสแควร์
– ‘The Urban Ground’, ‘Designer Maison’, ‘The Wardrobe’, ‘Passion Field’, ‘Motion Ground’ เป็น ‘Flexible Retail Space’ แรงบันดาลใจจาก Shop House ของสยามสแควร์รองรับ Pop-up Culture และการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ได้อย่างรวดเร็ว ทั้ง Fashion, Lifestyle, Sport, Gadget เปิดโอกาสให้แบรนด์ไทย แบรนด์เกิดใหม่ ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ และแบรนด์จากทั่วเอเชีย ได้ทดลองไอเดียและนำเสนอคอนเซ็ปต์ใหม่อยู่เสมอ
– ร้านอาหารและคาเฟ่คอนเซ็ปต์ใหม่ที่รวมประสบการณ์ Food Culture หลากหลายจากทั่วโลกและรวมร้านดัง Popular Neighbourhood Café จากทั่วกรุงเทพฯ มาไว้ที่นี่ที่เดียว ทั้งโซน ‘Social Haus’ All-Day Dining เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง, ‘Friend Table’ และ ‘Join Joy’ พื้นที่ Dining & Mingling Hub และคาเฟ่ในสวน Rooftop ‘Skyline Theatre’