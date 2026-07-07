ปิดการขาย ยูนิตสุดท้าย InterContinental Residences หัวหิน คอนโดหรู มูลค่าโครงการ 3.8 พันล้าน
ปิดการขายแล้ว กับ ยูนิตสุดท้ายของโครงการ InterContinental Residences Hua Hin โดย NPP Realty & Consultants บริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีและผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ Property Personal Shopper เป็นผู้อยู่เบื้องหลังดีล ทำให้โครงการสามารถปิดการขายได้ 100%
ยูนิตสุดท้ายของโครงการ เป็นห้องพักแบบ Duplex 3 Bedroom Apartment มูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนึ่งในยูนิตที่ได้รับความต้องการสูงที่สุดของโครงการ ด้วยจำนวนเพียง 2 ยูนิต โดดเด่นด้วยพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ ความเป็นส่วนตัวเหนือระดับ และการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตริมทะเลอย่างแท้จริง
ตลอดระยะเวลาการจำหน่าย โครงการสามารถสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีในหัวหิน ด้วยราคาเฉลี่ยในการซื้อขายกว่า 250,000 บาทต่อตารางเมตร สะท้อนถึงศักยภาพของทำเลริมชายหาดระดับไพรม์ และความต้องการที่แข็งแกร่งของผู้ซื้อที่มองหาที่อยู่อาศัยแบรนด์เนมคุณภาพระดับโลกในเมืองตากอากาศชั้นนำของประเทศไทย
การปิดการขายครั้งนี้ไม่เพียงเป็นความสำเร็จของโครงการ Branded Residences ระดับโลกในประเทศไทย แต่ยังสะท้อนถึงบทบาทและความแข็งแกร่งของ NPP Realty & Consultants โดยตลอดปี 2569 NPP Realty & Consultants ได้สร้างผลงานที่น่าจับตามองอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นปีด้วยการปิดการขาย Penthouse ระดับลักชัวรีมูลค่าสูงถึง 2 ดีลสำคัญใจกลางสาทร ตามมาด้วยการเป็นที่ปรึกษาและผู้ประสานงานจัดหาที่ดินขนาด 22 ไร่ ในพื้นที่อำเภอหัวหิน สำหรับการพัฒนาโครงการโรงเรียนนานาชาติ BECC International School ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งธุรกรรมสำคัญที่สะท้อนศักยภาพการเติบโตของภาคการศึกษาระดับโลกและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่
ณัฐชา บุญครอง CEO แห่ง NPP Realty & Consultants กล่าวว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ซื้อในปัจจุบันไม่ได้มองหาเพียงทรัพย์สินที่สวยงาม แต่ต้องการสินทรัพย์ที่มีคุณค่าในระยะยาว สามารถรักษามูลค่าผลตอบแทน และตอบโจทย์คุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง ความสำเร็จในการปิดการขายยูนิตสุดท้ายโครงการ InterContinental Residences Hua Hin มูลค่าโครงการกว่า 3,840 ล้านบาท รวมถึงธุรกรรมสำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามอบให้กับทีมงานของเรา
โครงการ InterContinental Residences Hua Hin ได้รับการพัฒนาโดย Proud Real Estate ร่วมกับ InterContinental Hotels Group (IHG) ภายใต้แนวคิด “All is Well” และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน Branded Residences ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของประเทศไทย ด้วยทำเลติดชายหาดระดับพรีเมียม พื้นที่โครงการกว่า 7 ไร่ จำนวนยูนิตเพียง 238 ห้อง พร้อมบริการและมาตรฐานการดูแลระดับโรงแรมห้าดาว
นับตั้งแต่เปิดตัว โครงการได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ซื้อชาวไทยและชาวต่างชาติที่มองหาที่พักอาศัยระดับลักชัวรี บ้านพักตากอากาศหลังที่สอง และการลงทุนระยะยาว ส่งผลให้โครงการสามารถปิดการขายได้ครบทุกยูนิตอย่างเป็นทางการ
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