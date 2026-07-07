ด่วน! กบน. มีมติ ลดราคาน้ำมันทุกชนิด ดีเซล 2.56 บาทต่อลิตร มีผลตี 5 พรุ่งนี้
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด โดยปรับลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ลง 2.56 บาทต่อลิตร น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลลดลง 2.51 บาทต่อลิตร ซึ่งเป็นผลมาจากมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันที่ 7 ก.ค.69 โดยเป็นไปตามผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีให้เร่งดำเนินการมาตราการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ
การปรับลดราคาครั้งนี้ เป็นผลมาจากทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกที่คาดว่าจะอ่อนตัวลง หลังจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะความคืบหน้าเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจาและการเปิดเส้นทางเดินเรือขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุช ส่งผลให้ภาพรวมราคาน้ำมันในตลาดโลก วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 โดยน้ำมันดีเซลปิดอยู่ที่ประมาณ 118 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ 97 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
ทั้งนี้ในกลุ่มน้ำมันดีเซล เพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา 2.71 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 2.90 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 34.94 บาทต่อลิตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 เพิ่มการชดเชย 2.67 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 8.46 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 29.94 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซลพรีเมี่ยม จัดเก็บ 1.50 บาทต่อลิตร
สำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล น้ำมันเบนซินลดการจัดเก็บ 2.05 บาทต่อลิตร เป็นจัดเก็บ 7.99 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 43.93 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ลดการจัดเก็บ 2.07 บาทต่อลิตร เป็นจัดเก็บ 0.42 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 34.94 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ปรับลดการจัดเก็บ 2.07 บาทต่อลิตร เป็นจัดเก็บ 0.42 บาทต่อลิตร ส่งผลราคาขายปลีกเป็น 34.57 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล E20 เพิ่มการชดเชย 2.10 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 3.71 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 29.94 บาทต่อลิตร และน้ำมันแก๊สโซฮอล E85 เพิ่มการชดเชย 2.27 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 4.65 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 25.88 บาทต่อลิตร โดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2569
การปรับเปลี่ยนอัตราเงินส่งเข้ากองทุนในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในทันทีแล้ว ยังช่วยให้เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมสามารถขับเคลือนได้ดีขึ้น โดยที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีรายจ่ายสุทธิประมาณวันละ 213.91 ล้านบาท
ทั้งนี้ด้าน PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมัน กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลดลง 2.51 บาทต่อลิตร เว้นพรีเมียม GSH95 และพรีเมียม GSH99 คงเดิม ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ลดลง 2.56 บาทต่อลิตร เว้นพรีเมียมดีเซล คงเดิม มีผล 8 ก.ค. 2569 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 43.93 บาท, GSH95 = 34.94 บาท, E20 = 29.94 บาท, E85 = 25.88 บาท, GSH91 = 34.57 บาท, พรีเมียม GSH95 = 47.79 บาท, พรีเมียม GSH99 = 49.79 บาท, HSD B7 = 34.94 บาท, HSD B20 = 29.94 บาท, พรีเมียมดีเซล = 50.05 บาท โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร
ด้าน บางจากฯ ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลทุกชนิด-2.56 บาทต่อลิตร ยกเว้นพรีเมียมดีเซลส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ปรับลดราคา -2.51 บาทต่อลิตร ยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์ ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2026 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
BCP Retail Price: GSH 95 S EVO 34.94/ GSH 91 S EVO 34.57/ GSH E20 S EVO 29.94/ GSH E85 S EVO 25.88/ Hi Premium 98 + Plus 48.44 / Diesel B20 29.94/ Hi Diesel S 34.94/ Hi Premium Diesel + Plus 49.25 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)