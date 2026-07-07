ททท.หนุนจัด ‘อุลตร้าแมน ฮีโร่ รัน’ งานวิ่งครั้งแรกในไทย ชูเหรียญรุ่นลิมิเต็ดปลุกพลัง
นายนิธิ พัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท ฟันเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้สนับสนุนการจัดงานอุลตร้าแมน ฮีโร่ รัน (ULTRAMAN HERO RUN) 2026 ซึ่งถือเป็นงานวิ่งอุลตร้าแมนอย่างเป็นทางการ ที่จะพาทุกคนร่วมเฉลิมฉลอง วาระครบรอบ 60 ปีของอุลตร้าแมน ผ่านประสบการณ์ที่ผสานกีฬา การท่องเที่ยว และความบันเทิงระดับโลกเข้าไว้ด้วยกัน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิ์จัดงานอย่างเป็นทางการจาก TSUBURAYA PRODUCTIONS CO., LTD. ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จํากัด ผู้แทนบริหารลิขสิทธิ์อุลตร้าแมนในประเทศไทย เพื่อส่งมอบประสบการณ์ครั้งพิเศษให้กับแฟนๆ อุลตร้าแมนทุกเจเนอเรชัน ผ่านการแข่งขัน 3 สนาม ในประเทศไทย นำร่องที่กรุงเทพฯ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานประมาณ 2,000 คน
“ตลาดงานวิ่งในตอนนี้ถือว่ามีค่อนข้างมาก จึงมองว่าคาแรคเตอร์เหล่านี้มีความพิเศษ มีฐานแฟนคลับในประเทศไทยแน่นอน รวมถึงมีอายุครบรอบ 60 ปีแล้ว ทำให้จัดงานผ่านการนำคาแรคเตอร์เป็นตัวนำ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถดึงดูดทั้งตัวนักวิ่ง และฐานแฟนคลับเข้ามาร่วมสนุกด้วยกันได้อย่างแน่นอน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น อาทิ สนามถัดไปจะเป็นหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ ททท.เชื่อว่าจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาร่วมงานได้ เพราะมีอีเวนต์เป็นตัวนำแล้ว หากมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่จัดงานได้” นายนิธิ กล่าว
นายนิธิ กล่าวว่า รูปแบบงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Hero Mission งานครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก อุลตร้าแมนยุคโชวะ ยุคเริ่มต้นของตํานานฮีโร่ ถ่ายทอดผ่านบรรยากาศ กิจกรรม และการออกแบบภายในงาน เพื่อพาแฟนคลับย้อนกลับไปพบกับ ULTRAMAN, ULTRASEVEN และฮีโร่ในความทรงจำ ซึ่งจะได้พบคาแรคเตอร์ทั้ง อุลตร้าแมน (ULTRAMAN) อุลตร้าเซเว่น (ULTRASEVEN) และไคจู คาเนกอน (KAIJU KANEGON) ที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมสร้างสีสันและเฉลิมฉลองกับแฟนชาวไทยอย่างใกล้ชิด
นายกวิน โรจน์รัตนาวาณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จํากัด กล่าวว่า ความพิเศษภายในงานคือ การนำแรงบันดาลใจจากอุลตร้าแมนยุคโชวะมาถ่ายทอดลงบน Race Pack เสื้อวิ่ง และเหรียญรางวัล รุ่นลิมิเต็ด ที่ออกแบบขึ้นใหม่ภายใต้ลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ทุกชิ้นเป็นมากกว่าของที่ระลึก แต่เป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางความทรงจำในโอกาสครบรอบ 60 ปีของอุลตร้าแมนสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมงานเท่านั้น เพื่อให้เป็นลิมิเตด คอลแลคชั่น
นายกวิน กล่าวว่า งานวิ่งอุลตร้าแมน ฮีโร่ รัน เปิดภารกิจ 3 สนามทั่วประเทศไทย ได้แก่ 1.สนามแรก วันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 2.สนามที่สอง วันที่ 26 กันยายน 2569 ณ สวนสาธารณะนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ 3.สนามสุดท้าย จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2569 (ติดตามกำหนดการอย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้) ซึ่งแต่ละสนามจะมีเอกลักษณ์และกิจกรรมพิเศษแตกต่างกัน พร้อมต้อนรับทั้งนักวิ่ง แฟนคลับ และครอบครัวให้ร่วมออกเดินทางไปกับภารกิจของเหล่าฮีโร่
ทั้งนี้ เปิดรับสมัครเข้าร่วมสนามแรก ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร ได้ทาง www.thairun.com โดยเปิดรับสมัครถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 หรือจนกว่าจะเต็ม สำหรับ สนามที่ 2 ณ สวนสาธารณะนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ สนามที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี จะเปิดรับสมัครและประกาศ รายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆ นี้ สามารถติดตามข่าวสาร กําหนดการรับสมัคร และกิจกรรมพิเศษของแต่ละสนามได้ทางช่องทาง ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของ อุลตร้าแมน ฮีโร่ รัน ไทยแลนด์