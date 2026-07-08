กองทุนน้ำมันฯ เพิ่มอุดหนุนดีเซลลิตรละ 2.90 บาท มีผล 8 ก.ค.
วันที่ 8 กรกฎาคม มีรายงานว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้มีมติออกประกาศฉบับที่ 104 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
ด้วยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้กำหนดกรอบนโยบายการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดย ข้อ 3.2.1 (1) “ข. เหตุการณ์ที่ทำให้ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้น อยู่ในระดับที่เกินกว่าระดับราคาที่เหมาะสม มากกว่า 30 บาทต่อลิตร”
ข้อ 3.3.1 เป็นการบรรเทาผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชน และหรือชะลอการขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ
ข้อ 3.3.2 เป็นมาตรการระยะสั้นและคงหลักการสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง หลีกเลี่ยงการกระทบต่อกลไกตลาดเสรี
ข้อ 3.3.3 คำนึงถึงภาวะความผันผวนของราคาต้นทุนที่แท้จริง แนวโน้มตลาดโลก หลีกเลี่ยงการชดเชยเพื่อช่วยเหลือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ควรอุดหนุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงข้ามกลุ่ม (Cross Subsidies)
อาศัยอำนาจตามมาตรา 14 (4) มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 31 มาตรา 32
มาตรา 54 และมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2569 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2569
ข้อ 2 ในประกาศนี้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาพรีเมียม หมายถึง น้ำมันที่จำหน่ายโดยใช้ชื่อทางการค้า ดังนี้
1. คาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล +เทครอน ดี (Caltex Power Diesel +Techron D)
2. ไฮ พรีเมียมดีเซล S
3. เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล (Shell V-Power Diesel)
4. Super Power Diesel (ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล)
5. ไฮ พรีเมียมดีเซล+พลัส
ข้อ 3 ให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชย สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตภายในราชอาณาจักร เพื่อใช้ภายในราชอาณาจักร ดังนี้
น้ำมันเบนซินอัตราเงินส่งเข้ากองทุน 7.99 บาท/ลิตร โดยไม่มีการชดเชย ขณะที่น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ชดเชยหรืออุดหนุนที่ 2.90 บาท/ลิตร และ B20 ชดเชยหรืออุดหนุนที่ 8.46 บาท/ลิตร
ข้อ 4 ให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชย สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อใช้ภายในราชอาณาจักร ดังนี้
น้ำมันเบนซินอัตราเงินส่งเข้ากองทุน 7.99 บาท/ลิตร โดยไม่มีการชดเชย น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ชดเชย 2.90 บาท/ลิตร ส่วน E20 ชดเชย 8.46 บาท/ลิตร
ข้อ 5 ให้กำหนดอัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการส่งเงินเข้ากองทุน หรือน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการรับเงินชดเชยจากกองทุน แล้วมีเหตุที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน ดังนี้
น้ำมันเบนซินอัตราเงินส่งเข้ากองทุน 7.99 บาท/ลิตร โดยไม่มีการชดเชย น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ชดเชย 2.90 บาท/ลิตร ส่วน E20 ชดเชย 8.46 บาท/ลิตร
ในกรณีที่น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออกนอกราชอาณาจักรไม่สามารถตรวจสอบอัตราเงินคืนจากกองทุนหรืออัตราเงินชดเชยคืนกองทุนในอัตราเท่าใดให้ใช้อัตราดังกล่าวข้างต้น
ข้อ 6 น้ำมันเชื้อเพลิงในประกาศนี้ หมายถึงน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะและคุณภาพตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
เพื่อประโยชน์ในการกำหนดอัตราเงินตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 มีลักษณะและคุณภาพตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเรื่องไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันจากกรมธุรกิจพลังงานให้มีสัดส่วนผสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด หมายความถึง น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ที่กรมธุรกิจพลังงานออกหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด
ข้อ 7 น้ำมันเบนซินตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ไม่รวมถึงน้ำมันเบนซินที่จะนำมาผสมเอทานอลแปลงสภาพเพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์
ข้อ 8 น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ไม่รวมถึงน้ำมันดีเซลหมุนเร็วพื้นฐานที่จะนำมาผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันเพื่อผลิตเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 8 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป