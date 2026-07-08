การบินไทย อัพเกรด Royal Orchid Plus เพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก- ใช้ไมล์ยืดหยุ่น
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าว “ROP: The New Chapter Begins” ประกาศยกระดับโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus: ROP) สู่บทใหม่ของโปรแกรมสมาชิกที่มอบความยืดหยุ่นและความคุ้มค่ายิ่งขึ้น พร้อมเปิดตัวสิทธิประโยชน์ใหม่ เทคโนโลยี และข้อเสนอพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของสมาชิกในทุกช่วงของการเดินทาง โดยมีนายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัทฯ พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมเปิดตัวสิทธิประโยชน์ใหม่อย่างเป็นทางการ
นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การยกระดับ Royal Orchid Plus ในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าของการบินไทย โดยเราให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าที่มากกว่าการเดินทาง ผ่านสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์สมาชิกในทุกช่วงของการเดินทาง ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีและการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความผูกพันและความเชื่อมั่นกับสมาชิกในระยะยาว”
นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัทฯ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 33 ปีที่ผ่านมา โปรแกรมสะสมไมล์ Royal Orchid Plus ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการยกระดับครั้งนี้มุ่งเน้นให้สมาชิกสามารถใช้ไมล์สะสมได้อย่างยืดหยุ่น คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านบริการ ROP Smart Miles Pay และ ROP Smart Miles Pay Lite ที่ช่วยให้การใช้ไมล์เป็นเรื่องง่ายและตอบโจทย์พฤติกรรมการเดินทางในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น” ROP Smart Miles Pay ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการชำระค่าบัตรโดยสารของการบินไทย โดยสมาชิก Royal Orchid Plus สามารถเลือกชำระค่าบัตรโดยสารด้วยเงินสดร่วมกับไมล์สะสม หรือใช้ไมล์สะสมชำระแทนราคาบัตรโดยสารทั้งหมด (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) พร้อมรับการยืนยันที่นั่งทันที โดยเลือกช่องทาง ROP Smart Miles Pay ผ่าน thaiairways.com และกำหนดจำนวนไมล์ที่ต้องการใช้ได้ด้วยตนเอง และยังได้รับไมล์สะสมตามรหัสชั้นโดยสารของเที่ยวบินนั้น ๆ
ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 Royal Orchid Plus เพิ่มทางเลือกใหม่ ROP Smart Miles Pay Lite สำหรับสมาชิกที่ต้องการใช้ไมล์สะสมแทนเงินสดในการซื้อบัตรโดยสารเที่ยวบินของการบินไทยที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ โดยออกแบบมาเพื่อใช้ไมล์สะสมคูณสองจากตารางแลกบัตรโดยสารรางวัลปกติ เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารในชั้นธุรกิจ (รหัสชั้นโดยสาร Z) และ ชั้นประหยัด (รหัสชั้นโดยสาร T) ตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมรับการยืนยันที่นั่งทันที และยังได้รับไมล์สะสมจากการเดินทาง เพื่อตอบโจทย์ทุกแผนการเดินทาง นอกจากการเพิ่มทางเลือกในการใช้ไมล์สะสมแล้ว การบินไทยยังได้พัฒนาระบบนิเวศของโปรแกรมสมาชิกให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ผ่าน Royal Orchid Holidays (ROH Platform) ที่เชื่อมโยงบริการด้านการเดินทาง โรงแรม กิจกรรมท่องเที่ยว และสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้ไมล์สะสมได้อย่างหลากหลาย พร้อมรองรับการเติบโตของระบบสมาชิกในอนาคต สำหรับสมาชิกที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ
โครงการ ROP The Experience ได้คัดสรรกิจกรรมพิเศษร่วมกับเชฟ ศิลปิน โรงแรม ร้านอาหาร และพันธมิตรชั้นนำตลอดทั้งปี โดยสมาชิกสามารถใช้ไมล์สะสมแลกรับส่วนลด หรือใช้แทนเงินสดในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด สะท้อนแนวคิดของการบินไทยที่มุ่งสร้างคุณค่าของไมล์สะสมให้เป็นมากกว่ารางวัลจากการเดินทาง
พร้อมกันนี้ Royal Orchid Plus ได้เปิดตัวสิทธิประโยชน์ใหม่ภายใต้แนวคิด The New Chapter Begins ประกอบด้วย 1.New Criteria – Easier to Qualify ปรับเกณฑ์การเลื่อนสถานภาพสมาชิกให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางที่หลากหลาย ช่วยให้สมาชิกบัตรแพลทินัม บัตรทอง และบัตรเงิน สามารถสะสมไมล์เอกสิทธิ์เพื่อเลื่อนหรือรักษาสถานภาพได้ง่ายขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2569 2.New Rewards – Earn More มอบโบนัสไมล์พิเศษสำหรับสมาชิกที่สะสมไมล์เอกสิทธิ์ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละปีปฏิทิน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไป 3.New Benefits – Elevated Privileges เพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก อาทิ เคาน์เตอร์เช็กอินพิเศษ Row H05–06 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำหรับสมาชิกบัตรเงิน และบริการ Wi-Fi ฟรีสำหรับสมาชิกทุกสถานภาพบัตร 4.New Digital Security – Enhanced Account Access ยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิก ด้วยการเปลี่ยนหมายเลขสมาชิกจาก 7 หลักเป็น 10 หลัก รองรับการเติบโตของฐานสมาชิกในอนาคต พร้อมปรับมาตรฐานรหัสผ่าน การยืนยันอีเมล และกำหนดให้สมาชิกแต่ละรายใช้อีเมลที่ไม่ซ้ำกัน
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป นอกจากนี้ การบินไทยยังเตรียมต่อยอดความสำเร็จของมาสคอต Junior Sky Explorers ด้วยการจัดทำชุดป้ายห้อยกระเป๋าดีไซน์พิเศษจำนวน 4 แบบ มอบให้สมาชิก Royal Orchid Plus อายุ 2–12 ปี ที่มีสถานภาพบัตรเงิน บัตรทอง และบัตรแพลทินัม พร้อมเตรียมขยายสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเยาวชนเพิ่มเติมในอนาคต ในโอกาสเปิดตัวบทใหม่ของ Royal Orchid Plus สมาชิกที่ดาวน์โหลด THAI Mobile App ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 จะได้รับโบนัสไมล์จำนวน 330 ไมล์