ศาลล้มละลายกลาง สั่งพิทักษ์ทรัพย์ 17 จำเลย คดีกรุงไทย ฟ้องเรียกหนี้กว่า 8.36 พันล้าน

ศาลล้มละลายกลาง สั่งพิทักษ์ทรัพย์ 17 จำเลย คดีกรุงไทยฟ้องเรียกหนี้กว่า 8.36 พันล้าน
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจำเลยทั้ง 17 ราย ในคดีที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ หลังยื่นฟ้องขอให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย โดยมีทุนทรัพย์ 8,366,732,100 บาท
ตามเอกสารแจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ระบุว่า คดีหมายเลขดำที่ ล 8440/2568 และคดีหมายเลขแดงที่ ลอ 684/2569 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของจำเลยทั้ง 17 ราย ประกอบด้วย
นายวีโรจน์ นวลแข จำเลยที่ 1
นายมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา จำเลยที่ 2
นายพงศธร สิริโยธิน จำเลยที่ 3
นายสุวิทย์ คูณทรัพย์ จำเลยที่ 4
นายวันชัย ธนิตติราภรณ์ จำเลยทีี 5
นายไพโรจน์ รัตนะโสภา จำเลยที่ 6
นายประพันธ์พงศ์ ปราโมทย์กุล จำเลยที่ 7
น.ส.กุลวี สุวรรณวงศ์ จำเลยที่ 8
นางสุวัฒน์ ธรรมรัตนพุกุล จำเลยที่ 9
นายประวิทย์ อดิศโต จำเลยที่ 10
นางศิรวรรณ ชินอิสระยศ จำเลยที่ 11
บริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด จำเลยที่ 12
บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) จำเลยที่ 13
นายบัญชา ยินดี จำเลยที่ 14
นายวิชัย กฤษดาธานนท์ จำเลยที่ 15
นายรัฐภูมิ กฤษดาธานนท์ จำเลยที่ 16
นายไมตรี เหลืองนิมิตรมาศ จำเลยที่ 17
ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 ขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้ง 17 ราย และพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ก่อนที่ศาลล้มละลายกลางจะมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายล้มละลายในเวลาต่อมา