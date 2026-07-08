ดีอี เตือนข่าวปลอม ‘การทางพิเศษฯ ส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระ’ ย้ำระวังโดนหลอกกดลิงก์ขโมยข้อมูล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพส่งข้อความ SMS แอบอ้างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งยอดค้างชำระค่าผ่านทาง พร้อมแนบลิงก์เว็บไซต์ mfoli.cc ซึ่งเป็นเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำขึ้นเพื่อหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงิน
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (AFNC) เปิดเผยผลการติดตามและตรวจสอบข้อมูลบนสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 พบข้อความที่ต้องตรวจสอบ 4,906 ข้อความ จากการมอนิเตอร์ทั้งหมด 111,503 ข้อความ โดยมี 16 ประเด็นที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ และได้รับผลยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 6 ประเด็น
สำหรับข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด พบว่าเป็นข่าวจริง 2 เรื่อง ข่าวปลอม 3 เรื่อง และข่าวบิดเบือน 2 เรื่อง โดยหนึ่งในข่าวปลอมที่ถูกแชร์จำนวนมาก คือกรณี “การทางพิเศษแห่งประเทศไทยส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระผ่านเว็บไซต์ mfoli.cc”
จากการตรวจสอบร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยืนยันว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์ปลอมที่มิจฉาชีพสร้างขึ้น โดยใช้ชื่อที่คล้ายกับระบบ M-Flow เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกให้ประชาชนกดลิงก์
กทพ.ยืนยันว่าไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS เพื่อเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าปรับผ่านลิงก์เว็บไซต์แต่อย่างใด หากผู้ใช้ทางฝ่าฝืนหรือค้างชำระค่าผ่านทาง จะดำเนินการแจ้งเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการเท่านั้น
จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อความที่มีลักษณะดังกล่าว ไม่กดลิงก์ และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงิน
“ปัจจุบันข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานทางการก่อนเชื่อหรือแชร์ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและลดการเผยแพร่ข้อมูลเท็จในสังคม” กระทรวงดิจิทัลฯกล่าว