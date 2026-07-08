ศุภชัย ปัดตอบปม ‘สุภาพร’ โผล่ถือหุ้น TRUE 7% ชี้ ‘เป็นข่าวเพี้ยน’ โยนถาม ก.ล.ต.
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ในงาน Toward Reforestation Carbon Credit Tokenization ที่ห้อง Grand Hall ชั้น 3 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค ฝั่งเวสต์ กรุงเทพฯ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เปิดเผยถึงกรณีการถือหุ้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โดย “สุภาพร พิมพงษ์” ในสัดส่วนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 3.2174% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 7.0992% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
ทั้งนี้ นายศุภชัยกล่าวว่า “เป็นข่าวเพี้ยน” และปัดให้ความเห็นถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล จึงได้มีการทำเครื่องหมายเพื่อเตือนผู้ลงทุนเกี่ยวกับข้อมูลรายงานแบบ 246-2 ดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2569 ว่า รายละเอียดให้ไปถามผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ไปถาม ก.ล.ต.