ไชยชนก ยันไทยพร้อมเป็น Sandbox เชิญ UN พิจารณาไทยเป็นพื้นที่ทดลองการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาล
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นตัวแทน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถ้อยแถลงถึงความสำเร็จของประเทศไทย ในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้าน ภายในการประชุม High-level Governmental Plenary Segment: Harnessing the Benefits of AI for All through Inclusive and Interoperable Approaches ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ การประชุม Global Dialogue on AI Governance ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
นายไชยชนก กล่าวว่า ความสำเร็จของไทยในการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้าน ทั้งการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ การป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์ การยกระดับการให้บริการของภาครัฐ ควบคู่กับธรรมาภิบาล AI อาทิ การจัดตั้ง AI Governance Practice Center (AIGPC) การเป็นเจ้าภาพการประชุม UNESCO Global Forum on the Ethics of AI 2025 และการเป็นประธานการประชุมอาเซียนที่ผลักดันแนวทาง Expanded ASEAN Guide on AI Governance and Ethics – Generative AI
“ไทยขอเชิญชวนให้ สหประชาชาติ (UN) และประเทศสมาชิก UN พิจารณาไทยเป็นพื้นที่ทดลองจริงสำหรับการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาล (real-world sandbox for AI governance) เพื่อเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ร่วมกันทดสอบ แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนารูปแบบการกำกับดูแลที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงที่เหมาะสม” นายไชยชนก กล่าว
ขณะเดียวกันประเทศไทยยังเปิดกว้างสำหรับความร่วมมือและการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ และไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือ ในการเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนา มีบทบาทร่วมกันกำหนดอนาคตในการผลักดัน AI Governance
“ความสำเร็จของ AI ไม่ได้วัดจากความฉลาดของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่วัดจากประโยชน์ที่ประชาชน สังคม และประเทศจะได้รับควบคู่กับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI อย่างมีธรรมาภิบาล” นายไชยชนก กล่าว