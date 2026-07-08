‘เอกนิติ’ สั่ง ก.ล.ต. เร่งสอบปม ‘สุภาพร’ ถือหุ้น TRUE และอีก 5 บริษัท หวั่นกระทบเชื่อมั่นลงทุน

‘เอกนิติ’ สั่ง ก.ล.ต. เร่งสอบ ปม ‘สุภาพร’ ถือหุ้น TRUE และอีก 5 บริษัท ที่ยังเป็นปริศนา หวั่น กระทบความเชื่อมั่นการลงทุน และการทำหน้าที่ของ ก.ล.ต.
เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 8 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เปิดเผยว่า ตนได้กำชับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เร่งตรวจสอบกรณีการแจ้งการถือหุ้นของ น.ส.สุภาพร พิมพงษ์ แล้ว ด้วยความโปร่งใส เพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และกระทบต่อการทำหน้าที่ของ ก.ล.ต.
สำหรับกรณีดังกล่าว มาจากที่ก่อนหน้านี้ เกิดการตั้งคำถามต่อการแจ้งการถือหุ้นตามแบบ 246-2 ต่อ ก.ล.ต. ของ น.ส.สุภาพร ในการถือหุ้น TRUE ในสัดส่วนกว่า 7% และยังมีการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆอีก 5 บริษัท โดยยังไม่มีความชัดเจนถึงที่มาของหุ้นและประวัติความเป็นมาของนักลงทุนรายนี้