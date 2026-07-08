‘เอกนิติ’ เร่งปิดจุดอ่อนศก.ไทย จี้หั่นนำเข้าน้ำมันดิบ-รับมือพลังงานโลกผันผวน สงครามตะวันออกคาดการณ์ไม่ได้
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาน้ำมันในปัจจุบันมีความผันผวนอย่างมากตามปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลก ซึ่งแม้ว่าในบางช่วงราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลง แต่ก็อาจเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจากล่าสุดสถานการณ์ความขัดแย้งและการสู้รบในตะวันออกกลางได้กลับมาอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีดตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ สิ่งที่สะท้อนให้เห็นคือ ไม่ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวขึ้นหรือลดลง จุดอ่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงอยู่คือ ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากตลาดโลกในสัดส่วนที่สูง เนื่องจากไม่สามารถผลิตน้ำมันใช้เองได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยต้องผันผวนตามทิศทางราคาน้ำมันโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อปากท้องและค่าครองชีพของประชาชน โดยเห็นได้จากตัวเลขเงินเฟ้อในช่วงมกราคม-มีนาคม ที่เคยติดลบ แต่ปัจจุบันได้กลับมาเป็นบวกแล้ว ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้แถลงชี้แจงชัดเจนว่าค่าครองชีพของประชาชนปรับตัวสูงขึ้นแล้ว ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบแก้ปัญหาและปิดจุดอ่อนด้านการพึ่งพาน้ำมันนำเข้านี้อย่างจริงจัง
นายเอกนิติ กล่าวว่า แนวทางการลดการพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศ ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการใน 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ภาคการผลิตไฟฟ้า ที่ต้องเร่งส่งเสริมและปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนให้มากขึ้น และ ภาคยานยนต์ที่ต้องหันมาพึ่งพาพลังงานที่สามารถนำมาผสมหรือผลิตได้เองในประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศมาเป็นสัดส่วนในการสกัดเชื้อเพลิง เพื่อลดการนำเข้าและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน