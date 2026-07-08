คมนาคม ย้ำไม่ล้มแลนด์บริดจ์ แค่ชะลอชงครม. รอกก. 3 ฝ่ายศึกษารอบด้าน พร้อมพ.ร.บ.SEC หวังสรุปใน 1 ปี

คมนาคม ย้ำไม่พับโครงการแลนด์บริดจ์ แต่ชะลอชง พ.ร.บ.SEC แลนด์บริดจ์ เข้า ครม.
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่กระทรวงคมนาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ว่า กระทรวงคมนาคมมีแนวทางชะลอการเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (พ.ร.บ.SEC) เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านก่อน โดยตั้งคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคบริหาร และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมตั้งเป้าสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอภายใน 1 ปี เพื่อให้ได้กรอบการดำเนินงานที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน
นายสิริพงศ์กล่าวว่า ย้ำว่าการชะลอเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีไม่ได้หมายถึงการยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์ แต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยผลการศึกษาที่หน่วยงานเคยจัดทำไว้จะยังนำมาใช้ประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อมูลและข้อเสนอใหม่จากประชาชน ก่อนกำหนดแนวทางที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ หากผลการรับฟังความคิดเห็นนำไปสู่ข้อเสนอให้ปรับรูปแบบโครงการ หรือทยอยพัฒนาเป็นรายระยะ กระทรวงคมนาคมก็พร้อมนำมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจภาคใต้ ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากประชาชน
“ย้ำว่าวันนี้ยังไม่ได้ล้มโครงการแลนด์บริดจ์ แต่จะชะลอการเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นก่อน” นายสิริพงศ์กล่าว