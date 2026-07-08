“วราวุธ” สั่งกรมโรงงาน-อสจ. สุพรรณบุรี ติดตามโรงงานน้ำแข็งแอมโมเนียรั่วไหล หลังโรงเรียน 2 แห่งจนต้องอพยพเด็กนักเรียน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงกรณีที่มีสารเคมีรั่วไหลในโรงงานน้ำแข็งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ว่า ตนได้รับทราบสถานการณ์เหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พรรคภูมิใจไทย ขณะเดียวกันก็ได้รับรายงานจาก นายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนายวิชญพรรณ พลอยทับทิม อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ระบุว่า เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่บริษัท บุญวรรณ 2019 จำกัด ตั้งอยู่ที่ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ซึ่งประกอบกิจการโรงงานทำน้ำแข็งก้อนเล็ก โดยเกิดเหตุแอมโมเนียในระบบทำความเย็นรั่วไหลจากถังเก็บแอมโมเนียของเครื่องผลิตน้ำแข็งขนาด 120 ตัน ในระหว่างการซ่อมบำรุงวาล์ว (แบบมือกด)
ทั้งนี้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล จำนวน 36 คน (อาการไม่รุนแรง) และทางจังหวัดได้สั่งให้มีการอพยพเด็กนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง 2 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (ท่าช้าง) ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโรงงานประมาณ 300 เมตร (จำนวน 1,000 คน) และโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ห่างจากโรงงานประมาณ 1,000 เมตร (จำนวน 2,000 คน) ไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้ว และขณะนี้สามารถปิดวาวล์อุดรอยรั่ว สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
สาเหตุของการเกิดเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง หากพบความผิดจากการประกอบกิจการ ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีจะได้พิจารณาดำเนินการออกคำสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการ ตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงานต่อไป
ได้สั่งกำชับไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด และหากพบความผิดก็ให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเร่งสำรวจความปลอดภัยโรงงานน้ำแข็งแห่งอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ที่มีอยู่ประมาณ 28 โรงงาน และได้กำชับให้มีการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มความระมัดระวัง เฝ้าระวัง พร้อมกับดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงงานทำน้ำแข็งทุกแห่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย และป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคต