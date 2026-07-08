ศุภจี ตามนายกฯ ร่วมเปิด THAIDEF-EX 2026 ครั้งแรก นำ พณ.ยกระดับ อุตสาหกรรมป้องกันปท.

ศุภจี ร่วมเปิด THAIDEF-EX 2026 ครั้งแรก นำพาณิชย์ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Defence Industry Exhibition 2026 (THAIDEF-EX 2026) ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน) โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ประกอบการ นักลงทุน และเครือข่ายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม
ในโอกาสนี้ นางศุภจี ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ระหว่างกระทรวงกลาโหม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ เพื่อยกระดับศักยภาพการวิจัย การพัฒนา และการผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยอย่างเป็นรูปธรรม
การจัดงาน THAIDEF-EX 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8–10 กรกฎาคม 2569 ถือเป็นนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “Power of Self Reliance : พลังแห่งการพึ่งพาตนเอง” สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ ผ่านการยกระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
ภายในงานมีการรวบรวมผู้ผลิต ผู้พัฒนาเทคโนโลยี และบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจากหลายประเทศทั่วโลก นำผลงานและนวัตกรรมล่าสุดมาจัดแสดง พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การสาธิตเทคโนโลยี การปาฐกถาพิเศษ การเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและต่อยอดการลงทุน ตลอดจนผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน
โอกาสนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมออกบูธเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) นำสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) เข้าร่วมให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อสร้างผู้ส่งออกและนักธุรกิจยุคใหม่ที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ขณะที่กรมการค้าต่างประเทศให้คำแนะนำในเรื่องกฎ ระเบียบ และมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual Use Items : DUI) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมให้ข้อมูลการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย เพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตบนฐานนวัตกรรม เทคโนโลยี และความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน