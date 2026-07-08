สสว. ใช้ 5 กุญแจสำคัญดันผู้ประกอบการไทย ทลายทุกข้อจำกัด ขับเคลื่อนแคมเปญ ปลดล็อก SME โตได้ไกล ไปได้จริง
นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เดินทางพบสื่อมวลชนหลายสำนัก โดยร่วมพูดคุยและนำเสนอ “พันธกิจครั้งใหม่” ของสสว. ในการพลิกโฉมการสนับสนุนธุรกิจ เร่งเครื่องบทบาท “The GrowthConnector” พร้อมมอบ 5 กุญแจสำคัญทลายทุกข้อจำกัด เพื่อผลักดัน SME ไทยให้โตทะลุเป้า มุ่งเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยปรับโฉมองค์กรสู่การเป็น “The Growth Connector” รวมทั้งขับเคลื่อนแคมเปญ “ปลดล็อก SME โตได้ไกล ไปได้จริง” สสว.มุ่งเชื่อมโยงและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการแบบรอบด้าน ผ่าน 5 กุญแจสำคัญ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจไทยเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้ สสว. ตระหนักดีว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ปัจจัยแห่งความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ความสามารถของผู้ประกอบการเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การเข้าถึงโอกาส สสว. จึงได้พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนออกมาเป็น 5 กุญแจสำคัญ เพื่อแก้ปัญหาทุกข้อจำกัด โดย 5 กุญแจสำคัญ ประกอบด้วย
1. ปลดล็อกนโยบาย ช่วยผลักดันโครงการที่แข็งแกร่ง เพื่อส่งเสริม SME ในทุกช่องทางอย่างครบวงจร
2. ปลดล็อกแหล่งเงินทุน กับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจ
โดยให้การอุดหนุนแบบร่วมจ่าย (Co-payment) สูงสุดร้อยละ 50 ถึง 80 หรือไม่เกิน 200,000 บาทต่อรายต่อปี ผ่านระบบ BDS (Business Development Service)
3. ปลดล็อกความรู้และคำปรึกษา ดำเนินการผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ซึ่งให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ครอบคลุมการให้คำปรึกษาทั้งทั้งด้านธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเงิน และการประสานเครือข่าย
4. ปลดล็อกโอกาสทางการตลาด สสว.สนับสนุนให้ SME เข้าถึงแหล่งรายได้ที่มั่นคง ผ่านระบบ THAI SME-GP ผลักดันให้สินค้าและบริการของ SME เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
5. ปลดล็อกข้อมูลและสิทธิประโยชน์ สสว.ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดเตรียมข้อมูลและสิทธิประโยชน์ที่จับต้องได้ ผ่านกิจกรรมเจรจาธุรกิจด้านเงินทุนและการตลาด(SME Privilege Club Business Matching) เพื่อลดต้นทุนและพัฒนาศักยภาพให้เกิดขึ้นจริงปลดล็อก SME โตได้ไกล ไปได้จริง
ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เริ่มต้นประกอบการสามารถติดตาม โครงการข้อมูลสิทธิประโยชน์ สำหรับ SME ไทย ได้ทาง สสว. Call Centerโทร. 1301 หรือ 0-2142-9000