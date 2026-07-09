อาลัย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ผู้บุกเบิกอาณาจักร มาม่า

อาลัย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธาน ‘ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์’ ผู้บุกเบิกตำนานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ‘มาม่า’ ลูกชายโพสต์ซึ้ง บอกป๊าไม่ต้องห่วง
แวดวงธุรกิจไทยสูญเสียครั้งสำคัญ เมื่อ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFMAMA ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ
ทั้งนี้ นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ และลูกชาย ของ นายพิพัฒ ได้โพสต์ผ่านกำหนดการงานสวดอภิธรรม นายพิพัฒ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมระบุข้อความว่า “ไม่มีไรต้องห่วงนะป๊า ครอบครัวเรารักกัน พี่น้องสามัคคีกัน ดูแลกัน ตามที่ป๊าอยากให้เป็นเลย หลับให้สบายนะป๊า ไม่ต้องเหนื่อยแล้ว”
ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็ได้มีผู้ใช้สื่อโซเชียลเข้ามาแสดงความเสียใจกับกับจากไปในครั้งนี้ของนายพิพัฒเป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ถือเป็นหนึ่งในขุนพลและผู้บุกเบิกคนสำคัญของเครือสหพัฒน์ โดยร่วมสร้างและผลักดันแบรนด์ “มาม่า” มายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ (50 ปี) จากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยุคเริ่มต้นจนกลายเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนไทย และขยายตลาดไกลไปทั่วโลก รวมถึงเป็นผู้วางรากฐานและส่งไม้ต่อการบริหารให้แก่ทายาทรุ่นใหม่ในปัจจุบัน
ทั้งนี้ ทางครอบครัวพะเนียงเวทย์ได้แจ้งกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ ณ วัดเทพศิรินทร์ ศาลากลางน้ำ