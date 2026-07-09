เช็ก ราคาน้ำมันวันนี้ 9 ก.ค.69 เบนซิน-ดีเซลทุกปั๊ม ขึ้น-ลงเท่าไหร่
มื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน มีการรายงานสถานการณ์ ราคาน้ำมันวันนี้ 5 สถานีบริการน้ำมัน ดังนี้
ปั๊ม ปตท.
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 25.88 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.57 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 47.79 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 : ราคา 43.94 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ดีเซล B20 : 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 50.05 บาท/ลิตร
ปั๊มบางจาก
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.57 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 25.88 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.57 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 48.44 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ดีเซล B20 : 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 49.25 บาท/ลิตร
ปั๊มพีที
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.57 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 : ราคา 44.43 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ดีเซล B20 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ปั๊มเชลล์
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.44 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 30.14 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.07 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 49.84 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ดีเซล B20 : 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 49.84 บาท/ลิตร
ปั๊มคาลเท็กซ์
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.57 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 : 48.41 บาท/ลิตร
ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ดีเซล B20 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม : ราคา 49.25 บาท/ลิตร