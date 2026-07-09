วราวุธ รุดตรวจโรงน้ำแข็งแอมโมเนียรั่ว สั่งปิดชั่วคราว หากพบไม่ได้รับอนุญาต ต้องถูกดำเนินขั้นเด็ดขาด

‘วราวุธ’ ลงพื้นที่โรงน้ำแข็งแอมโมเนียรั่วสุพรรณบุรี สั่งปิดชั่วคราว หากขออนุญาตไม่ถูกต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่จังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายวิชญพรรณ พลอยทับทิม อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจโรงงานทำน้ำแข็งที่เกิดเหตุแอมโมเนียรั่วไหลจากเครื่องผลิตน้ำแข็งของบริษัท บุญวรรณ 2019 จำกัด ตั้งอยู่ที่ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยนายวราวุธ กล่าวว่า มีโรงเรียนที่อยู่ในระยะรัศมี 200 เมตรไปจนถึง 1 กิโลเมตร ที่ได้รับผลกระทบ แต่ขณะนี้ได้รับแจ้งจากสาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลว่าไม่มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บรุนแรง แต่ได้รับผลกระทบทางเดินหายใจ มีอาการแสบจมูก
ซึ่งจะรักษาตามอาการที่เกิดขึ้น ถือว่าโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง และได้กำชับทางโรงงานไปว่าให้ตรวจตราจุดต่าง ๆ ให้ดี ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โรงงานดังกล่าวได้ถูกสั่งระงับกิจการชั่วคราวตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 แล้ว เมื่อมีการแก้ไขเสร็จสิ้น ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจเรียบร้อยแล้วถึงจะอนุญาตให้เปิดทำการใหม่ได้อีกครั้งนี้
นายวราวุธ กล่าวว่า ฝากถึงทุกโรงงานในทุกพื้นที่ จากนี้อุณหภูมิจะค่อย ๆ ทวีความร้อนเพิ่มมากขึ้น จุดข้อต่อ สายการผลิต จุดรวมไฟฟ้า หม้อแปลงต่าง ๆ ในโรงงานที่อาจจะเป็นจุดกำเนิดของอุบัติเหตุได้ ขอให้เฝ้าระวังให้ดี อุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิด แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องมาแก้ไขกัน ขอให้หมั่นตรวจสอบให้ดี พร้อมทั้งขอฝากฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าหากในพื้นที่ใดมีโรงงานแปลก ๆ เข้ามา หรือมีใครมาทำกิจกรรมต้องสงสัย ขอให้แจ้งมาที่กระทรวงอุตสาหกรรม หมายเลข 1564 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อจะได้ทำการตรวจสอบ
หากตรวจพบว่า ไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นโรงงานเถื่อน ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด ซึ่งฝ่ายปกครอง นายอำเภอ นายกเทศมนตรี นายก อบต. และท้องถิ่นจะรู้ดีที่สุดว่าในพื้นที่ของตนได้รับการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องจะใช้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อประชาชนโดยรอบ แต่ถ้าไม่ถูกต้องเราจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งอุตสาหกรรมจะต้องเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง