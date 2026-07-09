เปิด TCEX 2026 วันแรกคึกคัก สาวกตัวการ์ตูน-มาสคอต ชม-ช้อป แน่นงาน

สาวกตัวการ์ตูน แน่นงาน TCEX 2026 ชม-ช้อป คาแรกเตอร์ตัวท็อป คึกคัก
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวภายหลังเปิดงาน Thailand Character & Content Expo 2026 หรือ TCEX 2026 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 9–12 กรกฎาคม ว่า ปรากฎว่าวันแรกของการจัดงาน ได้มีสาวกที่ชื่นชอบตัวการ์ตูนคาแรกเตอร์ เข้าชมงานจำนวนมาก ทั้งธุรกิจและประชาชนทั่วไป
“งานนี้ไม่แค่ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย แต่เพื่อผลักดันประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนเทนต์ และคาแรกเตอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
TCEX 2026 เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการขับเคลื่อนนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME ให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ขยายโอกาสทางการค้า และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
โดยกรมเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยมีศักยภาพสูงมีผลงานของศิลปินและครีเอเตอร์ไทยจำนวนมากที่โดดเด่นจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ที่จะต่อยอดงานสร้างสรรค์สู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มจากการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการนำสิทธิดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และผลักดันเป็นเครื่องมือปกป้องคุ้มครองสิทธิและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม
โดยภายในงานงาน TCEX 2026 จัดภายใต้แนวคิด “The Multiverse of Creativity” ได้จัดเป็นโซน แสดงผลงานคาแรกเตอร์ คอนเทนต์ และทรัพย์สินทางปัญญาสุดสร้างสรรค์จากศิลปิน ครีเอเตอร์ สตูดิโอ และผู้ประกอบการแบรนด์ไทยกว่า 250 ราย ครอบคลุม 4 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่
1.Character & Art รวมเหล่าตัวการ์ตูนคาแรกเตอร์ อาร์ตทอย Illustration และ Contemporary Art ของศิลปินไทยชั้นนำและศิลปินน้องใหม่ที่น่าจับตามอง อาทิ PangPond และหนูหิ่น, Warbie Yama, Bloody Bunny, HOLEN Ramakien Characters, Rudolph the Awesome, Cat Company และ Shewsheep
2.Content & Story รวมหนังสือ การ์ตูน นิยาย ซีรีส์ แอนิเมชัน ภาพยนตร์ และเรื่องราว ที่พร้อมต่อยอดสู่การผลิตได้หลายแพลตฟอร์ม
3. Game & Interactive บอร์ดเกม Esports Interactive Media และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ไทย
4. Creative Lifestyle แฟชั่น ของสะสม ของขวัญ และสินค้าไลฟ์สไตล์ที่พัฒนามาจากทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย นอกจากนี้ ยังมี Pavilion จากหน่วยงานและองค์กรชั้นนำ อาทิ Trendy Gallery, GMMTV, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP), Arts de Siam และเครือข่ายพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่ร่วมแสดงศักยภาพและแนวทางต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาสู่ระดับนานาชาติ
ตลอดทั้ง 4 วันของการจัดงาน จะมีกิจกรรม Business Matching เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ได้พบปะเจรจากับนักลงทุน ผู้ซื้อสิทธิ ตัวแทนลิขสิทธิ์ และพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ขยายโอกาสการลงทุน การอนุญาตใช้สิทธิ และการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจ พร้อมเป็นพื้นที่สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
พร้อมฟังสัมมนาเปิดโลกการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยศิลปินและผู้คร่ำหวอดในวงการสร้างสรรค์ ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาในมิติต่าง ๆ อาทิ การคุ้มครอง IP และการจัดการสิทธิในโลกออนไลน์ปั้นคาแรกเตอร์อย่างไรให้พร้อมขาย ตัวละครลิขสิทธิ์บุกตลาดต่างประเทศแบบมืออาชีพ เปลี่ยนนิยายออนไลน์ให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างมูลค่าได้ การสร้าง Character IP บน Tiktok ให้เติบโตสู่ล้าน Followers เป็นต้น
นอกจากนี้มีกิจกรรม Fan Meet และพาเหรดคาแรกเตอร์ที่เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้พบปะกับศิลปินอย่างใกล้ชิด รวมถึงการแข่งขันบอร์ดเกม Workshop และกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมาย ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Clinic) จากผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงานพันธมิตร ทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ หน่วยงานสนับสนุนด้านการเงิน การลงทุน ที่ปรึกษากฎหมาย และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร