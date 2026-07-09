ส่งออกอัญมณี-เครื่องประดับไทย จับตา หลัง G7 ห่วงศก.โลก เงินเฟ้อ ตะวันออกกลางกลับมาปะทุ
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า แนวโน้มการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับช่วงเดือนกรกฎาคม 2569 จะยังได้รับผลดีจากการที่ผู้นำเข้าเร่งซื้อสินค้า เพื่อบริหารความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของมาตรการภาษีสหรัฐฯ ความกังวลด้านห่วงโซ่อุปทานและวัตถุดิบที่จะสูงขึ้น และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและเอื้อต่อการส่งออก
“แต่ก็ต้องจับตาปัจจัยเสี่ยง หลังจากกลุ่ม G7 และยุโรปออกคำเตือนถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจ เงินเฟ้อรอบใหม่ ความเสี่ยงทางการค้า รวมไปถึงนโยบายภาษีสหรัฐฯ ที่ต้องจับตาว่าจะได้ข้อสรุปอย่างไร และวิกฤตในตะวันออกกลาง ที่กลับมาปะทุอีกครั้ง “นายสุเมธ กล่าว
นายสุเมธ กล่าวว่า สำหรับการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ไม่รวมทองคำ เดือนพฤษภาคม 2569 มีมูลค่า 860.73 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.82% ขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 หากรวมทองคำ มีมูลค่า 2,274.42 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 29.74% รวม 5 เดือนแรกปี 2569 ส่งออกไม่รวมทองคำ มูลค่า 7,371.90 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.11% รวมทองคำมูลค่า 15,663.88 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 29.41%
ทั้งนี้ การส่งออกเฉพาะทองคำ เดือนพฤษภาคม 2569 มีมูลค่า 1,413.69 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 55.75% โดยได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อของธนาคารกลางหลายประเทศ การลงทุนในทองคำ และความต้องการใช้ทองคำในเครื่องประดับ แม้ว่าราคาทองคำตลาดโลกจะเริ่มชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 4,587.52 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ ลดลง 3 เดือนติดต่อกัน เพราะความขัดแย้งในตะวันออกกลางผ่อนคลาย กองทุน SPDR Gold มีการขายทองคำออกมา และรวม 5 เดือนแรก ส่งออกทองคำ 8,291.98 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 51.62% หากแยกการส่งออกแต่ละเดือนมกราคม 2569 มูลค่า 2,758.08 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 136.16% กุมภาพันธ์ มูลค่า 1,103.74 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 18.22% มีนาคม มูลค่า 1,799.58 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 24.28% และเมษายน มูลค่า 1,216.89 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 20.27%
ทางด้านตลาดส่งออก อินเดีย เพิ่ม 2.84% ฮ่องกง เพิ่ม 8.59% เยอรมนี เพิ่ม 41.77% สวิตเซอร์แลนด์ เพิ่ม 67.15% สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพิ่ม 65.60% สหราชอาณาจักร เพิ่ม 5.50% อิตาลี เพิ่ม 32.17% ญี่ปุ่น เพิ่ม 42.08% เบลเยียม เพิ่ม 22.36% ส่วนสหรัฐฯ ลด 11.371% จากการที่ผู้นำเข้าได้เร่งนำเข้าก่อนหน้านี้ ทำให้ยอดนำเข้าชะลอตัวลงต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงต้นปีถึงปัจจุบัน
ในส่วนการส่งออก เครื่องประดับแท้ เพิ่ม 68.17% เครื่องประดับทอง เพิ่ม 15.59% เครื่องประดับแพลทินัม เพิ่ม 2,674.53% เครื่องทองหรือเครื่องเงินและส่วนประกอบ เพิ่ม 73,582.81% พลอยก้อน เพิ่ม 136.86% เพชรก้อน เพิ่ม 36.73% เพชรเจียระไน เพิ่ม 11.32% โลหะเงิน เพิ่ม 142.46% ส่วนเครื่องประดับเงิน ลด 4.43% พลอยเนื้อแข็งเจียระไน ลด 0.48% พลอยเนื้ออ่อนเจียระไน ลด 1.48%