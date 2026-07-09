เอกชน ชี้โซลาร์ประชาชนจำกัด 5 กิโลวัตต์ ไม่มีประโยชน์ เพราะแทบไม่เหลือไฟขายให้รัฐ ตอนนี้คนติดเพิ่มเพราะค่าไฟแพง ไม่ใช่เพราะนโยบายดี
นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิว เอ็นเนอร์จี พลัส โซลูชั่นส์ จำกัด (NEPS) และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจำกรรมาธิการพลังงาน เปิดเผยถึง โครงการ“โซลาร์ภาคประชาชน หรือระบบ Net Billing ไม่ใช่นโยบายใหม่ แต่เป็นนโยบายที่มีมาตั้งแต่สมัยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เปิดให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและขายไฟฟ้าคืนเข้าระบบได้สูงสุด 10 กิโลวัตต์ต่อครัวเรือน โดยรับซื้อไฟฟ้ารวม 100 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ เมื่อรัฐบาลนำนโยบายเดิมกลับมาใช้ใหม่แต่กำหนดให้ขายไฟได้ไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ต่อครัวเรือน นั้นแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย
“การกำหนดเพดานรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ภาคประชาชนไว้ไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ต่อบ้าน นั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลย เพราะบ้านที่ติดตั้งโซลาร์ขนาด 5 กิโลวัตต์ ส่วนใหญ่เป็นบ้านที่มีค่าไฟประมาณ 3,000-4,000 บาทต่อเดือน และไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็มักถูกใช้ภายในบ้านจนหมด คนที่ใช้ไฟมากกว่านี้ก็มักติดตั้งระบบใหญ่กว่า ดังนั้นการจำกัดรับซื้อไว้แค่ 5 กิโลวัตต์จึงแทบไม่เหลือไฟฟ้าส่วนเกินให้ขายคืนรัฐ เพราะระบบขนาด 5 กิโลวัตต์ผลิตไฟได้ประมาณ 2,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเจ้าของบ้านก็เอาไปใช้เองหมดอยู่แล้ว ใครจะเหลือขายให้รัฐบาล” นายตรีรัตน์ กล่าว
นายตรีรัตน์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ).จะรับซื้อไฟจากโครงการโซลาร์ชุมชนที่ 2.16 บาทหน่วย เป็นเวลา 10 ปี แต่ประชาชนต้องซื้อไฟฟ้าที่ราว 4.50 บาทต่อหน่วย ทั้งที่ต้นทุนระบบสายส่งรวมกำไรอยู่แค่ 0.75 บาทต่อหน่วย ซึ่งหากประชาชนเหลือไฟฟ้าแล้วจะเอามาขาย ก็ไม่อยากขายเพราะหากเก็บไว้ใช้เอง เขาประหยัดค่าไฟฟ้าได้ ส่วนการเพิ่มโควตารับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 500 เมกะวัตต์ ถือว่าเป็นทิศทางที่เหมาะสม แต่ควรปรับเพดานกำลังผลิตต่อครัวเรือนกลับไปที่ 10 กิโลวัตต์เหมือนในอดีต ทั้งนี้ หากรัฐบาลจะสนับสนุนโซลาร์ภาคประชาชนจริง มีอยู่ 2 ทางเลือก คือ ควรรับซื้อไฟฟ้าในราคาที่สูงกว่านี้ หรือไม่ก็ขายไฟฟ้าให้ประชาชนในราคาที่ถูกลง เพื่อลดกำไรส่วนต่าง และควรสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแบตเตอรี่มากกว่า เพื่อให้เก็บไฟไว้ใช้เอง แทนที่จะขายคืนรัฐในราคา 2.16 บาท แล้วรัฐนำไปขายต่อในราคา 4.50 บาท
“รัฐบาลอย่าเพิ่งภูมิใจนะว่าวันนี้คนติดโซลาร์เยอะ เพราะนโยบายรัฐออกมาตอบโจทย์ นโยบายรัฐดี คนติดโซลาร์เยอะนั้นไม่ใช่ แต่เพราะค่าไฟฟ้าแพง และประชาชนต้องการลดค่าไฟของตัวเอง แต่นโยบายของภาครัฐที่มีอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ตรงจุดเลย” นายตรีรัตน์ กล่าว