แสนสิริ เปิดชมโครงการก่อนโอน ‘ดีคอนโด คีรี’ ก.ค.นี้ ชูทำเลจรัญฯ-ปิ่นเกล้า เจาะ First Jobber-นักลงทุน
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ประกาศความพร้อมโครงการ “ดีคอนโด คีรี” คอนโดมิเนียม Low-rise สร้างเสร็จพร้อมอยู่แห่งใหม่ล่าสุดบนทำเลศักยภาพ จรัญฯ–ปิ่นเกล้า มูลค่าโครงการ 1,100 ล้านบาท เผยโฉมอาคารจริงและพื้นที่ส่วนกลางสไตล์รีสอร์ตให้สัมผัสเป็นครั้งแรก ชูความแข็งแกร่งของแบรนด์ dcondo ที่ตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ First Jobber รวมถึงนักลงทุน ด้วยการันตีผลตอบแทนจากการปล่อยเช่า (Rental Yield) สูง 5% ต่อปี พร้อมเปิดบ้านต้อนรับลูกบ้านและผู้สนใจร่วมสัมผัสประสบการณ์อยู่อาศัยจริงในงาน Welcome Home วันที่ 17 ถึง 19 กรกฎาคม ก่อนเตรียมส่งมอบโครงการตามกำหนดในเดือนสิงหาคม ปี 2569
นายองอาจ สุวรรณกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แสนสิริให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นและมาตรฐานการอยู่อาศัย หรือ Sansiri Quality อย่างสูงสุดมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการส่งมอบโครงการ ดีคอนโด คีรี ในเดือนสิงหาคม 2569 ทีมผู้บริหารและทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญได้ลงพื้นที่เดินหน้าลุยตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) อย่างเข้มงวดในทุกยูนิต ครอบคลุมทั้งงานโครงสร้าง งานระบบ สถาปัตยกรรม ไปจนถึงฟังก์ชันการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกมุมของโครงการได้มาตรฐานสูงสุดตามดีเอ็นเอของแสนสิริ พร้อมต้อนรับผู้อยู่อาศัยทุกคนเข้าสู่บ้านหลังใหม่อย่างอบอุ่นและมั่นใจที่สุด
ทั้งนี้ โครงการ ดีคอนโด คีรี ต่อยอดความสำเร็จของแบรนด์ดีคอนโดในทำเลฝั่งธนบุรี ถัดจากโครงการ ดีคอนโด พนา และ ดีคอนโด ธาร โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ เป็นคอนโดมิเนียม Low-Rise สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร รวม 515 ยูนิต ออกแบบภายใต้แนวคิด “The Shade of Valley” ถ่ายทอดความสุขของการพักผ่อนท่ามกลางร่มเงาของหุบเขา (คำว่า KIRI หมายถึง ภูเขา) โดดเด่นด้วยการนำเส้นสายและลักษณะทางกายภาพของภูเขามาใช้ในการดีไซน์ พร้อมมอบบรรยากาศธรรมชาติแบบจัดเต็มบนพื้นที่ส่วนกลางสีเขียวขนาดใหญ่กว่า 1.2 ไร่ ที่โอบล้อมด้วยอาคารพักอาศัย ให้เชื่อมโยงการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอันร่มรื่นได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ การออกแบบภายในยังยึดหลักแนวคิด Well-Being ชีวิตดีรอบด้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ผ่าน 4 มิติสำคัญ ได้แก่
1. WELL LOCATION: วางผังอาคารให้มีระยะห่างจากถนนใหญ่เพื่อลดมลภาวะทางเสียง รังสรรค์พื้นที่โล่งรับวิวสวนสีเขียว
2. WELL ENVIRONMENT: วางแนวอาคารเชื่อมต่อพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง
3. WELL FACILITIES: พื้นที่ส่วนกลางหลากหลาย อาทิ สระว่ายน้ำยาว 30 เมตร, Co-Working Space วิวสระ, ฟิตเนสอุปกรณ์ครบครัน และสวนผักออร์แกนิค Sansiri Backyard
4. WELL SPACE: ห้องพักรูปแบบ Fully Furnished ราคาเริ่มต้น 1.89 ล้านบาท ที่คิดมาเพื่อชีวิตพร้อมใช้ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นดีไซน์ตามหลัก Ergonomic ลบเหลี่ยมมุมป้องกันอุบัติเหตุ โซฟาและเก้าอี้ใช้ระบบ Memory Foam รองรับสรีระ พร้อมผ้าคลุมสารป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา รวมถึงห้องครัวฟังก์ชันจัดเต็ม (Fully Function Kitchen) พร้อม Hood, Hob และ Backsplash
นอกจากนี้ ศักยภาพของทำเล ดีคอนโด คีรี ตั้งอยู่บนถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน (จรัญฯ-ปิ่นเกล้า) ซึ่งเป็นหนึ่งในทำเลยุทธศาสตร์แห่งอนาคตของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของระบบขนส่งมวลชน โดยโครงการตั้งอยู่ใกล้ MRT บางขุนนนท์ ซึ่งในอนาคตสถานีนี้จะเป็นจุด Interchange ใหญ่ที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้าถึง 3 สาย (สายสีน้ำเงิน สายสีส้ม และสายสีแดง) อีกทั้งยังตั้งอยู่บนทำเลที่ตอบโจทย์ Medical Hub ใกล้โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลพญาไท 3 และสถานศึกษาชั้นนำ รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, Food Villa ราชพฤกษ์ และ The Circle ราชพฤกษ์ ส่งผลให้โครงการนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา และคนทำงานในพื้นที่ ยืนยันความคุ้มค่าทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุนปล่อยเช่าที่สร้างผลตอบแทน Yield สูงถึง 5% ต่อปี
ร่วมสัมผัสความสุขท่ามกลางหุบเขาและชมอาคารจริงครั้งแรกในงาน Welcome Home วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2569 นี้ พิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษก่อนใครได้ที่: https://siri.ly/NaMMrj6