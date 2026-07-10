เอไอเอ เปิดตัว ‘AIA Connect’ ทุ่ม 1 หมื่นล้าน รุกตลาดอาคารสำนักงาน ปักหมุดรัชดาฯ-พระราม 9 รับ New CBD
นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า AIA Connect ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด “Where Possibilities Connect” ที่เชื่อมต่อทุกความเป็นไปได้ ผ่านการเชื่อมต่อ 3 มิติที่สำคัญ ได้แก่ การเชื่อมต่อการเดินทาง การเชื่อมต่อเมือง และการเชื่อมต่อธุรกิจ ซึ่งการเปิดตัว AIA Connect ในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญในโอกาสครบรอบ 88 ปีของ เอไอเอ ประเทศไทย ที่มีเป้าหมายในการเดินหน้าสร้างสรรค์สังคมไทยและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตอย่างแข็งแรงไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งการลงทุนครั้งสำคัญนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของตลาดอาคารสำนักงานระดับพรีเมียมในกรุงเทพฯ เพราะนับเป็นอาคารสำนักงานแห่งที่ 4 แล้วภายใต้การลงทุนของเอไอเอ ประเทศไทย โดย AIA Connect ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าอาคารสำนักงาน แต่เป็นระบบนิเวศแห่งศักยภาพที่เชื่อมโยงผู้คน เมือง และโอกาสทางธุรกิจ ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืน
นายมาร์ค โคนิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า การลงทุนใน AIA Connect สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างแข็งแกร่งของเอไอเอ ต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวแม้เศรษฐกิจโลกยังเผชิญความผันผวน สำหรับแนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านปริมาณพื้นที่ สู่การแข่งขันด้านคุณภาพ ประสบการณ์ และสุขภาวะของผู้ใช้งาน ส่งผลให้อาคารสำนักงานระดับพรีเมียมที่มีมาตรฐานระดับโลกยังคงได้รับความต้องการจากองค์กรชั้นนำ อาคารสำนักงานยุคใหม่ต้องสร้างคุณค่าได้มากกว่าพื้นที่ทำงาน ต้องช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้อาคาร สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนในระยะยาวให้กับนักลงทุน
“ในฐานะนักลงทุนสถาบันระยะยาว เราให้ความสำคัญกับการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพสูง โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียมที่สามารถสร้างมูลค่าและผลตอบแทนได้อย่างมั่นคงในระยะยาว อีกทั้งยังตอบโจทย์ความต้องการของผู้เช่าและพฤติกรรมของผู้ใช้อาคารที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในมิติประสบการณ์การใช้งาน ความยั่งยืน และสุขภาวะ” นายมาร์ค กล่าว
นายอีริค ลู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทเปิดตัวอาคารสำนักงาน AIA Connect ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้เงินลงทุนสูงที่สุดในพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ด้วยมูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท รวมค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง ปัจจุบันมีพื้นที่ใช้สอยรวม 58,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่รีเทล 4,500 ตารางเมตร และมีอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) แล้ว 21% โดยตั้งเป้าสิ้นปี 2569 เพิ่มเป็น 30%
“เราตั้งเป้าอัตราการเช่าพื้นที่ในปี 2569 ไว้ 30% จากนั้นจะเพิ่มเป็น 50% ในปี 2570, 80% ในปี 2571 และแตะ 100% ในปี 2572 เพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของทำเลรัชดาภิเษก ซึ่งกำลังก้าวสู่ New CBD ของกรุงเทพฯ จากการเชื่อมต่อ MRT สายสีน้ำเงิน และในอนาคตสายสีส้ม ทำให้มีความต้องการเช่าพื้นที่สำนักงานคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นายอีริค กล่าว
นายอีริค กล่าวว่า ทั้งนี้ AIA Connect ออกแบบเพื่อรองรับการทำงานแบบ Hybrid Work ด้วยพื้นที่สำนักงานแบบไม่มีเสากลาง (Column-Free) ขนาดประมาณ 1,700-2,100 ตารางเมตรต่อชั้น เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดผังสำนักงาน พร้อมระบบ Knock-Out Panels รองรับการเชื่อมต่อพื้นที่ระหว่างชั้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังจัดสรรพื้นที่รีเทล 5 ชั้น ประกอบไปด้วยร้านอาหาร, คาเฟ่, ฟิตเนส, Pet Friendly, พื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงพื้นที่สีเขียว อาทิ สวนขั้นบันได ลู่เดินเพื่อสุขภาพ และพื้นที่พักผ่อน ขณะที่อาคารได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ Pre-Certified ได้แก่ LEED Gold, WELL Gold และ WiredScore Platinum ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาวะผู้ใช้อาคาร และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
“เราต้องการให้อาคาร AIA Connect เป็นมากกว่าสถานที่ทำงาน แต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้คนรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน มีพื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อน และเป็นอาคาร Pet Friendly แห่งแรกในพอร์ตของเรา รวมถึงได้รับมาตรฐาน LEED Gold, WELL Gold และ WiredScore Platinum ซึ่งสะท้อนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาวะ และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล” นายอีริค กล่าว
นายอีริค กล่าวว่า โครงการตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก-พระราม 9 และเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยตรง โดยในอนาคต หากรถไฟฟ้า MRT สายสีส้มเปิดให้บริการตามแผนในปี 2571 จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเดินทางและสนับสนุนการเติบโตของย่านรัชดาภิเษก-พระราม 9 และพร้อมก้าวสู่ New CBD หรือศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ อย่างเต็มรูปแบบ ปัจจุบัน ย่านรัชดาภิเษก-พระราม 9 เป็นหนึ่งในทำเลสำนักงานที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและองค์กรขนาดใหญ่ จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชน และโครงการอสังหาริมทรัพย์ทยอยเปิดตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดอาคารสำนักงานเกรดเอของย่านรัชดามีความท้าทายมากขึ้น
“เราไม่ได้มองเฉพาะอาคารสำนักงาน แต่กำลังศึกษาการลงทุนในกลุ่มคลังสินค้า โลจิสติกส์ และดาต้าเซ็นเตอร์ เพราะเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโต และสอดคล้องกับเป้าหมายการสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่มั่นคงให้กับผู้ถือกรมธรรม์” นายอีริค กล่าว
นายอีริค กล่าวว่า ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของเอไอเอยังต่ำกว่า 5% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด และยังมีแผนทยอยเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ แต่จะพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือกรมธรรม์ ไม่ใช่การลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะสั้น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการกำหนดงบลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นรายปี แต่จะพิจารณาลงทุนเป็นรายโครงการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลตอบแทนระยะยาวเป็นสำคัญ
“ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของเรายังต่ำกว่า 5% และเราต้องการเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่จะเลือกลงทุนอย่างรอบคอบ เพราะเป้าหมายสำคัญคือการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือกรมธรรม์ ไม่ใช่การลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะสั้น” นายอีริค กล่าว